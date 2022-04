¿Cómo hacer que la nueva experiencia laboral de trabajo híbrido sea sencilla, segura e inteligente?

El trabajo híbrido es sin duda alguna la nueva realidad en la mayoría de empresas y organizaciones. Esta modalidad ayuda a que las empresas y personas elijan dónde y cómo trabajarán. La flexibilidad para trabajar fuera o en oficina, y con qué frecuencia, depende de la organización, la naturaleza del trabajo del empleado y sus responsabilidades laborales; y es gracias a los avances en la tecnología, que hoy es posible vivir la experiencia del trabajo híbrido.

Sin embargo, donde sea y cuando sea que decidan trabajar, es fundamental que los equipos de trabajo puedan mantener una experiencia laboral que sea sencilla, segura e inteligente. Las tecnologías avanzadas, como la automatización y la inteligencia artificial (IA), ayudan a ofrecer experiencias donde esto sea posible, en las que los empleados pueden participar plenamente, colaborando de forma segura con otras personas y manteniendo su productividad.

“El trabajo híbrido es algo de lo que se ha venido hablando desde hace bastante tiempo y que hoy en día es una realidad. Decimos que el trabajo no es donde uno se encuentra, si no que es lo que hacemos. Entonces, no importa dónde estén trabajando los colaboradores, nosotros como empresa tenemos que brindar soluciones que se acoplen a esa necesidad de trabajo híbrido, desde un punto de vista de conectividad, seguridad y colaboración”, comentó José Gerardo Antón, Gerente Regional de Ventas de Infraestructura de GBM.

Experiencia segura: La fuerza laboral híbrida necesita un acceso seguro y sin problemas a las aplicaciones comerciales y herramientas de trabajo, para lo cual GBM recomienda estos aspectos fundamentales:

Confianza cero: Se debe adoptar y practicar un enfoque de confianza cero en toda la organización. Éste es un enfoque integral para proteger todo el acceso a las redes, aplicaciones y entornos de la empresa desde cualquier usuario, dispositivo y ubicación. Esto permite a las organizaciones hacer cumplir de manera constante los controles basados en políticas, obtener visibilidad de usuarios, dispositivos, componentes y más en todo su entorno de trabajo, obtener registros, informes y alertas detallados para mejorar la detección y respuesta a amenazas así como implementar el cifrado y la autenticación de un extremo a otro para los usuarios y los dispositivos de la sala.

Acceso seguro: Las arquitecturas existentes no admiten la agilidad necesaria para conectar usuarios y aplicaciones desde cualquier lugar, mientras mantienen y mejoran la seguridad y el rendimiento. SASE es un enfoque que ofrece una alternativa a la seguridad tradicional orientada al centro de datos. SASE converge las capacidades de red con funciones de seguridad nativas de la nube para simplificar la implementación y optimizar la administración en la nube. Esta solución de Cisco le permite a las empresas unificar la protección a escala basado en una arquitectura integrada que le asegura habilitar la seguridad en todas partes, de extremo a extremo y con clara disminución en tiempos de respuesta.

Experiencia inteligente: Cuando los empleados se encuentran en sus entornos de trabajo en el sitio, las organizaciones se centran en permitir un retorno seguro desde la nube, mediante la mejor conectividad, supervisión de la densidad social, la incorporación de usuarios y dispositivos de forma segura y ayudar a garantizar que los empleados puedan estar protegidos en su entorno. Las organizaciones pueden monitorear los umbrales de densidad social mediante el uso de servicios basados en la ubicación en combinación con la telemetría de red avanzada y los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) en los edificios. Al mismo tiempo, las organizaciones pueden adoptar servicios de edificios inteligentes simplificando la integración segura y la conectividad de dispositivos de IoT como cámaras, sensores de calor e iluminación inteligente. Esto incluye el uso de automatización de políticas, análisis, microsegmentación y energía entregada por la red.

A través de este tipo de soluciones, GBM junto con Cisco Meraki le ofrecen a las empresas la facilidad de brindar a sus colaboradores y clientes las mejores experiencias basadas en una plataforma en la nube con un manejo centralizado, todo en un mismo lugar. Sin importar el momento, el lugar o el dispositivo pueden asegurar a su fuerza laboral una conexión segura y protección de datos confidenciales, con la disponibilidad de monitoreo en tiempo real, generando experiencias con el 100% de conectividad, protegiendo los dispositivos y computadoras de los usuarios y con una inteligencia de red que mejora la productividad.

Experiencia sencilla: Las organizaciones que adoptan el nuevo modelo de trabajo híbrido deben invertir en software de colaboración y dispositivos especialmente diseñados que puedan admitir la colaboración en tiempo real entre todos los trabajadores de manera confiable, segura y óptima. Todos los empleados deben tener acceso a herramientas de colaboración de alta calidad desde su espacio de trabajo híbrido, ya sea un escritorio en la oficina, en casa u otra ubicación, para mejorar las experiencias de colaboración sin fricciones.

Algunas de las herramientas para la colaboración en tiempo real son: Dispositivos de productividad «todo en uno» para el escritorio que ofrecen una experiencia de colaboración impulsada por IA con supresión de ruido, fondos virtuales y capacidades avanzadas de co-creación. Estos dispositivos permiten enviar mensajes, reunirse, llamar y compartir contenido desde cualquier lugar; auriculares que proporcionan cancelación de ruido y reducción de ruido de fondo para ayudar a las personas a mantenerse concentradas y productivas dondequiera que estén trabajando; las herramientas de colaboración en tiempo real, como las videoconferencias, también deberían permitir que la empresa proporcione experiencias de alta calidad a los clientes.

Un ejemplo de esta experiencia es la plataforma Webex de Cisco que ofrece GBM, la cual rompe las barreras de colaboración tradicional existentes y como resultado, provee flexibilidad y agilidad organizacional, permitiendo responder de manera rápida a las cambiantes necesidades de su negocio. Cisco Webex ofrece, entre otras soluciones: videoconferencias, llamadas desde la nube, colaboración con el equipo de trabajo y eventos virtuales.

“Con el servicio y asesoría de GBM junto con las herramientas de Cisco, se brinda una solución integral para el trabajo híbrido al cual la mayoría de las empresas han optado en esta nueva época post-pandemia. De esta manera, los colaboradores viven una experiencia laboral sencilla, segura e inteligente de la mano de Cisco y GBM.”, comentó José Gerardo Antón, Gerente Regional de Ventas de Infraestructura de GBM.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe