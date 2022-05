Cómo elegir los números de la lotería: 7 consejos definitivos

La elección de los números de la lotería no es algo en lo que la gente piense a menudo. La mayoría de los jugadores de lotería eligen sus números al azar. O eso creen. Pero, de hecho, incluso si eliges lo que crees que es un conjunto de números al azar, puede haber algún patrón en ello. Quizá hayas elegido inconscientemente la fecha de nacimiento de tu cónyuge o algunas partes de tu antiguo número de teléfono.

Entonces, ¿por qué no tomárselo un poco más en serio e idear un sistema real? Por ejemplo, puedes elegir números elegidos con frecuencia, ceñirte a tus números de la suerte, utilizar patrones de numerología o elegir números de hace tiempo. También puedes elegir números mayores que el 31 o dejar la elección de los números a la máquina.

Si quiere perfeccionar su juego de números, asegúrese de leer este artículo. Después de leer estos consejos definitivos para elegir tus números de lotería, sabrás qué método es el mejor para ti.

Elige los números más frecuentes

Elegir los números de la lotería en función de su popularidad es una buena estrategia. Si mucha gente elige un determinado número, eso significa que ese número debe ser bastante afortunado. Puedes comprobar los números ganadores de las loterías mundiales o incluso utilizar una herramienta en línea para comprobar los números de lotería más elegidos en determinadas loterías. Hay una mayor posibilidad de que cualquiera de ellos sea sorteado de nuevo pronto, por lo que siempre debes comprobar los números más elegidos antes de comprar un billete de lotería.

Elige tus números de la suerte

Algunas personas tienen más suerte con unos números que con otros, y es probable que usted tenga su propio número de la suerte o incluso un par de ellos. Entonces, ¿por qué no utilizar esos números a tu favor? Esta puede ser una buena estrategia para aquellos que no tienen mucha confianza en sus propias habilidades de selección. Elige aquellos números que te hayan dado suerte en el pasado y espera que la suerte se repita.

Mucha gente cree que sus números de la suerte son los que le han dado suerte hasta ahora. Pero recuerda que la suerte cambia constantemente. Si tu número de la suerte resulta ser uno de los más elegidos, puede ser una buena señal, o puedes quedarte con un número más único si te apetece.

Utilizar patrones de numerología

La numerología es el estudio de los números, y muchas personas la utilizan para predecir el futuro y tomar decisiones. Es una práctica que puede decirte mucho sobre tu personalidad y tu trayectoria vital. La numerología se basa en la idea de que cada persona tiene un número único asociado, y se cree que este número revela tu destino. Entonces, ¿qué número te gusta usar?

Si te gusta el número 7, no lo elijas al azar. Utiliza la numerología para averiguar su significado. Lo más probable es que signifique que te interesan las cosas espirituales y que necesitas algo de serenidad y tranquilidad en tu vida. Si esto es cierto, el 7 puede ser un buen número para ti.

Utilizar las fechas del calendario

Otra forma de elegir los números es fijarse en las fechas del calendario. Puedes elegir la fecha de tu cumpleaños, aniversario o cualquier otra cosa significativa para ti personalmente. Esta es una buena opción si quieres utilizar un número tan significativo para ti que no te importe si no es el más afortunado.

Una fecha que se suele elegir es la fecha de nacimiento de alguien cercano. Muchos números pueden asociarse a tu fecha de nacimiento, como tu edad o el número de días que has vivido. Pero, de nuevo, puedes utilizar la numerología si necesitas saber qué significan y asegurarte de que estos números no son totalmente aleatorios.

Deje la elección de los números en manos de la máquina

Si no quieres pensar en los números y quieres ir a lo seguro, siempre puedes dejar que la máquina generadora elige tus números por usted. De esta manera, no tendrás que preocuparte por la frecuencia con la que se eligen tus números o si te dan suerte. Sólo tendrás que confiar en la suerte de la máquina.

Elegir números mayores de 31

Elegir números mayores que el 31 es una buena estrategia. En primer lugar, si la lotería te permite elegir varios números, elegir números mayores que 31 te da más combinaciones de números, por lo que la probabilidad de elegir los números ganadores es mayor.

Además, algunos juegos con números superiores al 31 se juegan con menos frecuencia que los juegos con números hasta el 31, y los boletos con estos números tienden a ser menos populares. Esto significa que puedes dar lugar a premios más importantes, botes más grandes y, por tanto, más dinero en tu cuenta bancaria.

Los números que no se han sorteado con frecuencia

Si realmente quieres ir a lo seguro y no quieres pensar demasiado en los números, siempre puedes elegir los números que no han sido sorteados en sorteos anteriores. Si haces esto, estarás utilizando lo que se llama los números atrasados. Mucha gente cree que estos números son afortunados porque no han sido sorteados en un buen tiempo, por lo que podrían estar atrasados para ganar.

Para saber cuales son los números que no se han sorteado con frecuencia siempre puedes visitar las páginas de resultados por ejemplo: https://wabes.com.ar/, que ofrece las noticias más actuales de los sorteos en Argentina.

En conclusión

La elección de los números de la lotería es una cuestión de preferencia personal. Puedes elegir números que hayan sido sorteados varias veces, un número que no haya sido sorteado en un tiempo, o puedes dejar el trabajo a la máquina. Algunas personas creen que los números con la misma primera cifra están conectados, mientras que otras creen que sus números de la suerte les darán sin duda la victoria. Otros jugadores eligen los números de la lotería basándose en la herramienta de los números más elegidos.

Sea cual sea el método que elijas, asegúrate de probarlo de vez en cuando: así te aseguras de desarrollar tu propia estrategia de trabajo para sacar el máximo partido a tu experiencia en la lotería.

