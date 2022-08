Cloud Gaming: todo lo que necesitas saber según Kingston

Poder disfrutar de los títulos más recientes on-demand, desde una variedad de dispositivos, por el pago de una suscripción, contando con una buena conexión a Internet, no es exclusivo de Netlfix. También lo ofrece el Cloud Gaming o juegos en la nube, definido por muchos especialistas como el futuro de los videojuegos. Aunque existe desde fines del año 2000, los avances tecnológicos y el aumento de la velocidad de Internet han impulsado a muchos proveedores a ofrecer plataformas con centenares de títulos en línea como Nvidia® con GeForce NOW, Google con Stadia™, Sony con PlayStation™ Now, o Microsoft con Xbox® Cloud Gaming. Sin embargo, para incursionar en el Cloud Gaming es importante entender las ventajas y desventajas de esta modalidad. Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo comparte las más destacadas.

El Cloud Gaming no exige ningún tipo de configuración. El servidor en la nube permite a los usuarios jugar en cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar, siempre y cuando la conexión de banda ancha sea constante. En este sentido, al jugar en modalidad de streaming se necesitará más capacidad de datos, por lo que es fundamental contar con excelente velocidad de acceso a Internet.

Otra de las ventajas del Cloud Gaming es el método de suscripción. Principalmente, ofrece un enorme catálogo de juegos entre los que elegir. Esa libertad de optar entre una variedad de títulos es algo que interesa a muchos gamers. Sin embargo, hay que considerar el costo de la suscripción y de un buen servicio de conexión a Internet.

La compresión de video es una de las razones por las cuales muchos gamers optan por jugar en PC o consola en vez del Cloud Gaming. Al igual que en YouTube y otros proveedores de streaming, los videos se comprimen para ocupar menos ancho de banda. Esto significa que la resolución del juego no será tan alta si se compara con la de un disco o una descarga directa.

En este momento, el Cloud Gaming se encuentran en un período de transición. Todavía no han eclipsado el modelo tradicional de comprar y jugar en casa. Sin embargo, servicios como el exitoso Xbox Game Pass, con su elemento Xbox Cloud Gaming, están contribuyendo a normalizar una nueva forma de jugar. Las limitaciones técnicas del servicio implican que, en algunos lugares del mundo, la experiencia de Cloud Gaming simplemente no sea viable para muchos de los títulos AAA de alta velocidad y alta demanda, aunque descartar por completo la posibilidad sería un error. La tecnología cambia todo el tiempo, por lo que podría suceder que, en algún momento, el ancho de banda estándar sea más que adecuado para esta forma de jugar.

Kingston cuenta con una variedad de productos para potenciar las PC y permitir una mejor experiencia de juego. El SSD Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece velocidades asombrosas de hasta 7300/7000 MB/s de lectura/escritura y capacidades que van de 500GB a 4TB para almacenar juegos y contenido multimedia favoritos. Es el SSD perfecto para una PC gamer. Además, la memoria Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB lleva la velocidad, la capacidad y la confiabilidad aún más allá, proporcionando la posibilidad de contar con una PC más robusta y con mayores estándares de rendimiento.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe