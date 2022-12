5 cosas que debes tener en cuenta para hacer apuestas seguras

Las apuestas seguras son aquellas que te hacen ganar siempre y se consiguen apostando a todas las opciones posibles de un mercado de tal forma que cualquiera de las cuotas que se pagan por ganar logre compensar las pérdidas en las otras apuestas.

Una apuesta segura es la que te garantiza un beneficio económico por tu inversión. Estas nos permiten ganar sin ningún riesgo en cualquier circunstancia y son la clave de cualquier jugador que forme parte del mundo de las apuestas en paginas de apuestas deportivas.

Apuestas direccionales alcistas: cuando la veas aprovecha la oportunidad

Las apuestas direccionales son algo que ocurren solo una vez en la vida. La clave se encuentra en que la probabilidad implícita de la cuota que brinda la casa de apuestas sea inferior a la probabilidad real de que se dé el resultado pronosticado, esto quiere decir que, la apuesta tenga valor.

Aunque las bookies establecen una cuota antes de cada partido, esta puede oscilar y en muchas ocasiones se ven obligados a aumentarla, lo que va a aumentar tus opciones de triunfar. Esto es lo que ocurre cuando en una apuesta a 1×2 la cuota visitante es de 2.0 (50% de probabilidades) pero aumenta a 2.2 (45%) porque los apostantes se decantan por el 1 o la X. Por eso debe ser analizada la evolución de las cuotas.

Las cuotas bajas no son siempre apuestas seguras

Muchos piensan que con una cuota baja se tiene el verde garantizado, pero no es así. Por ejemplo, si con una cuota de 1.05, habitual en deportes como el tenis, las opciones de que salga son del 99,05%. Sin embargo, esta es una apuesta sin valor, la cual tampoco nos sirve para mejorar cuotas en torno a 1.5 y que va a poner nuestro bankroll en riesgo.

Al momento de dar por seguro el dinero, invertimos en la apuesta más de lo que se debería, poniendo en riesgo un porcentaje alto de fondos para obtener unas ganancias mínimas que no siempre terminan saliendo. Las cuotas tan bajas no tienen valor alguno y no van a ayudarnos a ganar dinero realizando apuestas.

El análisis es la clave, concéntrate contra los impulsos

El análisis es una de las claves para que las apuestas sean un gran éxito. No podemos apostar de manera impulsiva, aunque en ocasiones nuestros instintos nos lleven a ello. Detrás de cada apuesta debería existir un profundo análisis de las posibilidades y pronósticos de la apuesta.

Se debe estar fresco para realizar una apuesta, así que lo mejor será no jugar cuando nos encontremos anímicamente afectados, ya sea para superar una mala racha o bajo los efectos de sustancias que nos alteren como las drogas o el alcohol, ya que en ese tipo de casos no analizamos con claridad la situación ni valoramos los riesgos. Si lo haces tienes todos los números para terminar perdiendo.

Una apuesta combinada no deja de ser la suma de apuestas, y cuantas más sean las variables que añadas al boleto de apuestas, más serán las opciones que tienes de perder. Por supuesto, que a medida que nuestra combinada crece en variables también lo hace la cuota y no son pocas las casas de apuestas que nos brindan un bonus a partir de cierto número de selecciones.

La final es bastante atractiva, y puede salirte una o dos veces, pero a mediano y largo plazo las apuestas combinadas te van a provocar pérdidas. Lo más fácil va a ser que termines perdiendo, incluso combinando selecciones con cuotas bastante bajas, de esas que no tienen ningún valor. Esto es algo que también se aplica en las apuestas de sistema.

Evita hacer apuestas en directo

No todas las bookies ofrecen la opción de apuestas en directo, pero se debe ir con bastante cuidado porque cuando apostamos en vivo nos dejamos llevar por nuestras emociones e impulsos, y esto es algo que no nos llevará a ningún lugar.

Difícilmente conseguirás ganar apostando en directo, así que, si realmente quieres ganar dinero con tus apuestas, limítate a las apuestas pre match.