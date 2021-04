Ocho imprescindibles para quienes estudian desde casa

La actual pandemia ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, que ha afectado a casi 1,600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94 % de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99 % en países de ingreso bajo y mediano bajo. Por otra parte, la crisis ha estimulado la aplicación de enfoques innovadores en apoyo de la continuidad de la educación y la formación, un reto en el que la tecnología es vital.

Las familias de hoy ya han asumido la educación en el hogar como una labor más, y son cada vez más las herramientas diseñadas para apoyar a los padres en la labor de enseñanza dentro de casa. En este contexto la computadora pasó a jugar un rol fundamental, así como los programas y aplicaciones que facilitan el proceso de aprendizaje-enseñanza. “Esta realidad se ha reflejado en las ventas online de equipos y la manera en la que los líderes de la industria proveen al mercado dispositivos cada vez más aptos para la educación online. En el caso de Acer, estamos consolidando nuestra oferta educativa, con tecnologías y equipos que responden cada vez más a ese segmento”, asegura Angélica Dávila, gerente senior de mercadeo de Acer Latinoamérica.

Además de tener el equipo ideal para tu clase, también es necesario instalarle varios programas que te ayudarán. No sólo basta con Zoom, o Goolgle Classroom, sino que otros muchos te apoyarán en tu día a día. Si tienes una PC Windows, estos son algunos en los que debes pensar:

1.Google Chrome. Realmente eficaz y totalmente fiable, cuenta con todas las características y funcionalidades que se le puede pedir a un navegador, destacando por su diseño innovador y muy intuitivo, así como la amplia oferta de extensiones que tiene disponibles.

2.Microsoft Office. El paquete o la suite es un aliado ideal e indispensable de su portátil. Cuenta con aplicaciones tan necesarias para el día a día como Word o Excel. Además incluye otros que te pueden ser muy útiles en función del uso que le des: PowerPoint, Outlook, Access, Share Point o Microsoft Team, entre otros.

3.Reproductor VLC. Si eres de los que acostumbra a ver vídeos y películas desde el portátil o toca reproducir algún audiovisual educativo, no puede faltar el reproductor VLC, un reproductor multimedia libre y de código abierto multiplataforma y un «framework» que reproduce la mayoría de archivos multimedia, así como DVD, Audio CD, VCD y diversos protocolos de transmisión.

4.WinZip. En algún momento necesitarás enviar archivos y quizás muchos de esos ficheros tendrán un elevado peso. Para esto será de gran utilidad el WinZip, el compresor de ficheros por excelencia.

5.Avast Free Antivirus. Es importante brindarle protección a tu ordenador y Avast es un excelente aliado. Este antivirus gratuito es el favorito de muchos, ya que es el más descargado en muchos países. Es cierto que en él se echan de menos algunas funcionalidades, solo aptas para antivirus que requieren pago. Pero si quieres protección de calidad a buen precio, con Avast lo conseguirás.

6.Adobe Photoshop. No es necesario ser fanático de la fotografía para tener instalado este programa, ya que es uno de los softwares informáticos de referencia actualmente. Un editor de gráficos que permite retocar y modificar todo tipo de imágenes, no solo fotografías, sino también anuncios publicitarios, dibujos, etc.

7.CCLeaner. Para mantener a salvo tu equipo y libre de espacio, CCLeaner es indispensable. Es un programa cuya principal función es la limpieza de archivos y deshabilitación de programas, acabando con todos esos archivos que se van acumulando en Windows y que son totalmente inútiles, ya que lo único que hacen es entorpecer el funcionamiento de tu PC.

8.Spotify: Te recomendamos que descargues Spotify, el programa de música en streaming por excelencia. Estamos seguros de que en algún momento querrás escuchar música mientras trabajas o terminas algún proyecto.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe