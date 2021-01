MediaTek lanza SoC premium 5G Dimensity 1200 de 6nm con inteligencia artificial

MediaTek presentó sus nuevos chipsets para teléfonos inteligentes Dimensity 1200 y Dimensity 1100 5G con funciones de inteligencia artificial, cámara y multimedia inigualables para experiencias 5G potentes. La adición de los chipsets de 6nm Dimensity 1200 y 1100 al portafolio 5G de MediaTek brinda a los fabricantes de dispositivos un conjunto creciente de opciones para diseñar teléfonos inteligentes 5G de alta capacidad con características de primera línea en cámara, gráficos, mejoras de conectividad y más.

“MediaTek continúa expandiendo su portafolio 5G con soluciones altamente integradas para una gama de dispositivos que van de la gama alta hasta la gama media”, comentó JC Hsu, vicepresidente corporativo y gerente general de la Unidad de Negocios de Comunicaciones Inalámbricas de MediaTek. “Nuestro nuevo chipset Dimensity 1200 se destaca por su impresionante soporte de cámara de 200MP y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, además de sus innovadoras mejoras de conectividad, pantalla, audio y juegos”.

Las características más importantes de los chipsets MediaTek Dimensity 1200 y 1100 5G incluyen:

●Lo máximo de 5G todos los días: Los modelos Dimensity 1200 y 1100 incluyen un módem 5G altamente integrado con tecnología 5G UltraSave de MediaTek para grandes ahorros de energía. Ambos chipsets admiten todas las generaciones de conectividad, desde 2G a 5G, además de admitir las últimas características de conectividad, incluidas arquitecturas 5G independientes y no independientes, agregación de portadoras 5G (2CC) en dúplex por división de frecuencia (FDD) y dúplex por división de tiempo (TDD), compartición dinámica de espectro (DSS), True Dual SIM 5G (5G SA + 5G SA) y Voice over New Radio (VoNR). Los chipsets también integran mejoras en el modo 5G HSR y el modo 5G Elevator para garantizar una conexión 5G confiable y sin problemas a través de las redes.

●Multimedia IA insignia: El Dimensity 1200 admite fotos de 200MP para obtener fotografías impresionantes con su HDR-ISP de cinco núcleos. Cuenta con captura de video 4K HDR escalonada para un rango dinámico significativamente mayor. El chipset integra una versión actualizada del procesador de IA (Inteligencia Artificial) hexa-core de MediaTek (MediaTek APU 3.0), que tiene un programador de tareas múltiples mejorado que reduce la latencia y mejora la eficiencia energética. El Dimensity 1100 también incluye capacidades de cámara impresionantes con su soporte de cámara de 108MP e integra la APU 3.0 existente de MediaTek para computación de alto rendimiento que también es súper eficiente en energía. Ambos modelos son compatibles con las funciones de IA de la cámara, que incluyen AI-Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh, reducción de ruido por IA (AINR) y capacidades HDR. Los chipsets también admiten nuevas funciones de reproducción de vídeo mejoradas por IA, que incluyen IA SDR a HDR.

●Rendimiento superior: El Dimensity 1200 tiene una CPU de ocho núcleos diseñada con un ultra-núcleo Arm Cortex-A78 con frecuencia de hasta 3GHz para un rendimiento extremo, tres súper núcleos Arm Cortex-A78 y cuatro núcleos de eficiencia Arm Cortex-A55. Con una GPU de nueve núcleos y una MediaTek APU 3.0 de seis núcleos, el Dimensity 1200 ofrece un nuevo nivel de rendimiento premium. El Dimensity 1100 está diseñado con una CPU octa-core que incluye cuatro núcleos Arm Cortex-A78 que operan a hasta 2.6GHz y cuatro núcleos de eficiencia Arm Cortex-A55, junto con una GPU Arm Mali-G77 de nueve núcleos. Ambos chipsets se fabrican con la avanzada tecnología de proceso de 6 nm (nanómetros) de TSMC.

●Pantallas increíbles: El Dimensity 1200 admite frecuencias de actualización ultrarrápidas de 168 Hz para una experiencia de usuario rápida y fluida. El Dimensity 1100 también admite pantallas de vanguardia con frecuencias de actualización de 144Hz para imágenes ultra nítidas y sin demoras. Ambos modelos son compatibles con las tecnologías de juego HyperEngine 3.0 de MediaTek, que incluyen llamadas 5G y concurrencia de datos para una conectividad más confiable, además de una capacidad de respuesta multitáctil que mejora a la pantalla táctil. Los nuevos chipsets también admiten el “ray tracing” en juegos móviles y aplicaciones de realidad artificial para obtener imágenes más realistas, junto con ahorros de energía de super hotspot que permiten a los usuarios pasar más tiempo de uso entre cargas.

●Verdadero audio estéreo inalámbrico de doble enlace: Dimensity 1200 y 1100 admiten Bluetooth 5.2, que permite a los usuarios transmitir a varios dispositivos inalámbricos simultáneamente. Los chipsets también admiten verdadero audio estéreo inalámbrico de latencia ultrabaja y codificación LC3 para una transmisión de audio de mayor calidad y menor latencia que también es muy eficiente en el consumo de energía para prolongar la duración de la batería de los auriculares inalámbricos.

Dimensity 1200 ya recibió la certificación TÜV Rheinland por su desempeño 5G, con pruebas que cubren 72 escenarios del mundo real. La certificación verifica que el chipset proporciona conectividad 5G confiable y de alto rendimiento y que ofrece a los usuarios experiencias 5G de alta calidad en una amplia variedad de escenarios.

Se espera que los primeros dispositivos con los nuevos chipsets MediaTek Dimensity 1200 y 1100 lleguen al mercado a finales del primer trimestre y principios del segundo trimestre de este año.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe