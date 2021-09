MediaTek anuncia el Kompanio 900T para mejorar las experiencias informáticas para tabletas y portátiles

MediaTek anunció su nuevo chipset Kompanio ™ 900T, expandiendo la cartera de soluciones de cómputo móvil de MediaTek para tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos. La introducción de Kompanio 900T sigue al reciente lanzamiento de MediaTek de Kompanio 1300T, que está diseñado para tabletas Premium. La plataforma Kompanio de MediaTek combina potentes capacidades informáticas y un consumo de energía ultrabajo con las tecnologías avanzadas de la empresa para multimedia, inteligencia artificial, juegos y conectividad inalámbrica.

“Con la plataforma MediaTek Kompanio, los usuarios pueden contar con increíbles experiencias de cómputo móvil”, dijo Zeng Baoqing, gerente general de la División de Multimedia Inteligente de MediaTek. “El Kompanio 900 ofrece una robusta potencia informática, excelentes funciones multimedia de audio y video, fluidas capacidades de juego y compatibilidad con las últimas funciones inalámbricas 5G, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo sus dispositivos”.

Kompanio 900T se basa en el proceso avanzado de 6 nm e integra una arquitectura de CPU de ocho núcleos con dos núcleos Arm Cortex-A78 de ultra rendimiento y seis núcleos Arm Cortex-A55 energéticamente eficientes, además de una GPU Arm Mali-G68 y una APU MediaTek (procesador AI), para una verdadera potencia informática móvil. El chipset es compatible con la memoria insignia LPDDR5 y el almacenamiento UFS 3.1, y también se puede adaptar a pantallas de frecuencia de actualización de 120 Hz con resolución 2K, lo que proporciona un rendimiento rápido para aplicaciones comerciales y de juegos.

La plataforma Kompanio 900T de MediaTek también incluye las siguientes características:

●Red 5G de alta velocidad: Kompanio 900T integra un módem 5G y admite redes de modo dual independientes (SA) y no independientes (NSA) con cobertura total de 5G sub-6GHz, junto con agregación de portadora dual 5G y Voice over New Radio (VoNR) servicios. Combinado con la tecnología de ahorro de energía MediaTek 5G UltraSave, los usuarios pueden aprovechar las redes 5G de alta velocidad mientras disfrutan de una mayor duración de la batería.

●Conectividad inalámbrica avanzada: Kompanio 900T admite Wi-Fi 6 2×2 MIMO y Bluetooth 5.2 para una conectividad más rápida y confiable. Kompanio 900T también permite múltiples extensiones periféricas.

●Excelente multimedia de audio y video: equipado con el motor de calidad de imagen MiraVision de MediaTek y funciones de despliegue de vídeo mejoradas por AI, Kompanio 900T puede mejorar el contenido de video SDR a una calidad cercana a HDR y actualizar HDR10 a casi HDR10 +, además de admitir características de mejora de calidad de imagen de reproducción de video HDR10 + en tiempo real.

La plataforma MediaTek Kompanio ha sido ampliamente adoptada por los fabricantes de dispositivos de todo el mundo para crear los dispositivos informáticos móviles más populares del mundo, incluidas las computadoras portátiles y tabletas Chromebook. Los dispositivos con tecnología MediaTek Kompanio 900T estarán disponibles pronto.

https://www.mediatek.cn/products/laptops-and-tablets.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe