LVP será partner regional de Riot Games en Latinoamérica

LVP (Grupo MEDIAPRO) será partner regional de Riot Games en Latinoamérica durante los próximos tres años (2022-2024), tras un acuerdo alcanzado entre ambas compañías. De esta forma, la empresa de Esports líder mundial en lengua hispana seguirá operando las ligas nacionales de League of Legends en la región, consolidando la apuesta realizada hace cuatro años. El acuerdo incluye también la organización de la liga de League of Legends de Centroamérica y Caribe, la única de la región que todavía no estaba gestionada por LVP.

Mediante este acuerdo, LVP refuerza su presencia en la región, donde ha contribuido de forma decisiva al auge, entre otras, de las competiciones de League of Legends. Así, además de la mencionada liga de Centroamérica y Caribe, de la que pronto se darán a conocer más detalles, LVP seguirá al frente de la Golden League (Colombia), la Liga Master Flow (Argentina), la División de Honor Telcel (México), la Claro Gaming Stars League (Perú), la Liga de Honor Entel (Chile) y la Volcano Discover League (Ecuador).

En ese sentido, cabe destacar el éxito reciente de los equipos de Team Aze (México) y Globant Emerald (Argentina), ejemplos de la conexión entre las ligas nacionales y la Liga Latinoamérica (LLA), la máxima competición continental. Surgidos de la División de Honor Telcel y de la Liga Master Flow, fueron campeones del Regional Norte y Regional Sur, respectivamente, y lograron el ascenso a la máxima categoría de League of Legends en Latinoamérica en la fase de promoción.

“LVP apostó fuerte hace cuatro años por desarrollar los Esports en Latinoamérica mediante las ligas nacionales de League of Legends. Este acuerdo con Riot Games, al que damos las gracias por su confianza, refuerza nuestra posición en la región y nos permite afianzar la relación con clubes, patrocinadores y comunidad, además de aportar estabilidad al ecosistema”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.

“Las Ligas Nacionales son parte esencial de nuestro ecosistema de esports en Latinoamérica, y las primeras responsables de nutrir de talento nuestra escena. Desde jugadores hasta relatores, pasando por muchísimas personas detrás de cámara que hacen crecer este deporte día a día en cada rincón del continente. LVP ha sido durante años un socio ideal para Riot Games, compartiendo valores y métodos de trabajo para entregar el mejor valor a nuestros jugadores, y actuando como una extensión de la huella que estamos dejando en Latinoamérica mientras permitimos que miles de jugadores puedan cumplir sus sueños. Estamos muy felices de extender nuestra relación con LVP por 3 años más, y estamos seguros que los éxitos deportivos y de audiencia que han demostrado seguirán superándose en cada una de sus Ligas Nacionales”, explica Javier España, Content Manager Latam en Riot Games.

LVP, que cuenta con sedes en Argentina, Chile, Colombia y México, cerró el año 2020 con más de 56 millones de espectadores acumulados, un 43% más de lo cosechado en el año anterior.

