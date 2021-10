Motorola demuestra su interés por empoderar a sus consumidores para que tengan la mejor experiencia posible con sus dispositivos. Por esa razón, la marca suma a su portafolio disponible de la familia moto g en el país con los moto g20, moto g30 y moto g 100, a los nuevos moto g60s y moto g50 5G, diseñados para aquellas personas que siempre están en movimiento. Motorola anuncia el moto g60s con la experiencia de carga TurboPowerTM más rápida de la marca y el moto g50 5G, que ofrece velocidad de próxima generación para los consumidores sin comprometer el rendimiento, la potencia y la duración de la batería.

Carga más rápido que nunca con el nuevo moto g60s

La nueva incorporación de la familia moto g cuenta con una enorme pantalla con una frecuencia de actualización de 120Hz que ofrece el doble de velocidad que los smartphones tradicionales, con menos retraso en el desplazamiento por páginas web, juegos o videos y un rendimiento ultrarreceptivo.

Con el moto g60s, podrás cargar tu teléfono con la carga más rápida hasta ahora de Motorola1. Con el nuevo cargador TurboPower™ 50, que viene incluido dentro de la caja, obtén horas de batería en apenas 12 minutos1. Además, cuenta con una enorme batería de 5,000 mAh.

Disfruta de la vista más grande, más amplia y más inmersiva que nunca en un moto g. La pantalla Max Vision FHD+ de 6,8” ofrece una gama de colores un 10% más amplia2, con colores más vivos y reales; brillo y contraste excepcionales. Sin mencionar un 25% más de brillo2 a la luz del sol. moto g60s cuenta con el procesador ultrarrápido MediaTek Helio G953 optimizado con la tecnología de juego HyperEngine. Además, obtendrás un desempeño con un gran nivel de respuesta mientras reproduces películas, hablas con amigos o tomas fotos. Con una puntuación de referencia de 267,879 de Antutu y una mejora de CPU y GPU, tendrás un funcionamiento hasta 8% más veloz3 que la generación anterior. Cambia fácilmente entre aplicaciones gracias al aumento de desempeño con la memoria RAM de 6 GB.

moto g60s llega con cuatro cámaras, una para cada momento. Captura imágenes de alta resolución más nítidas y con más brillo con la cámara principal de 64 MP, sorprendentes fotos con la cámara ultra gran angular, retratos que lucen profesionales gracias al sensor de profundidad y tomas de acercamientos detallados con su cámara macro. El sensor de ultra alta resolución de 64 MP proporciona una claridad inigualable y una gran precisión de color. Y, cuando no hay mucha luz, la tecnología Quad Pixel garantiza que todas las fotos salgan nítidas y brillantes gracias a una sensibilidad 4 veces mayor a la luz4. Cambia al modo Night Vision para tomar fotos con una claridad impresionante y colores más precisos en la oscuridad.

Para mejorar la experiencia de creación de contenido, moto g60s también incluye el modo de captura dual que te permite grabar videos o tomar fotos utilizando las cámaras posterior y de selfie al mismo tiempo. Con el modo de Captura Dual, tanto tú como tu amigo se capturan continuamente en pantalla dividida, para que nunca te pierdas ninguna de las acciones, ni tu reacción. Y gracias al almacenamiento de 128 GB5, tendrás muchísimo espacio para fotos, películas, canciones, aplicaciones y juegos. Además, siempre puedes agregar hasta 1 TB adicional con una tarjeta

Velocidad 5G sorprendentemente rápida con el nuevo moto g50 5G

Con el nuevo moto g50 5G, obtendrás una pantalla espectacular que se actualiza a 90 Hz, un sistema de cámara triple con sensor principal de 48 MP7 que toma fotos más luminosas y nítidas y una batería de larga duración, además de ser compatible con las redes 5G8.

Cuenta con una enorme batería de 5,000 mAh que te mantiene activo hasta dos días9, para que te puedas ir todo el fin de semana con una sola carga.

Lleva tu experiencia de entretenimiento al siguiente nivel con la magnífica pantalla del moto g50 5G. La frecuencia de actualización de 90Hz reduce el retraso, por lo que tus juegos favoritos son fluidos, y la relación de aspecto de 20:9 en la pantalla Max Vision HD+ de 6,5” maximiza el espacio de visualización, por lo que las series para maratonear son aún más envolventes.

La cámara de 48 MP7 cuenta con tecnología Quad Pixel, que garantiza que las fotos salgan nítidas y brillantes gracias a una sensibilidad a la luz 4 veces superior, y si la iluminación es realmente desafiante, Night Vision saca aún más detalles de la oscuridad para que nunca te pierdas un momento estupendo solo porque es de noche. La cámara especial con Visión Macro te acerca 2.5 veces más a tu objetivo para que puedas ver los pequeños detalles que te perderías con lentes convencionales. Ya sea una toma de la naturaleza o un detalle minúsculo, acércate al objetivo y captura todo. Y el sensor de profundidad te permitirá tomar buenos retratos.

El procesador Octa-Core MediaTek Dimensity 700 de 2.2 GHz mejora el desempeño para que puedas hacer todo lo que más te gusta. Edita fotos con facilidad, comparte contenido con rapidez y disfruta de juegos con gráficos rápidos.

Innovaciones útiles de software

Con moto g60s y moto g50 5G siempre tendrás Google Assistant11 a tu alcance. Solo tienes que pulsar el botón exclusivo que se encuentra en la parte lateral de tu teléfono para activar el control por voz y, a continuación, preguntar lo que quieras al Google Assistant7. No es necesario escribir, dar un toque o deslizar.

Y, en lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android, elegimos desarrollarlas con un conjunto integral de herramientas en la aplicación de Moto llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se interpone a la experiencia Android pura, los usuarios pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas. Explora una gestión optimizada de conversaciones en aplicaciones de mensajería, un control mejorado sobre los dispositivos conectados y un enfoque más práctico de la privacidad de datos en esta interesante actualización de Google.

Precio y disponibilidad

El moto g60s ya está disponible en Guatemala en colores aqua o azul, a través de operadores y cadenas de retail a partir de Q2,799 y el moto g50 5G está disponible en colores verde o azul, a través de las cadenas de retail a partir de Q2,499.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe