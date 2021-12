Llega a Costa Rica DTEN, con soluciones de videocolaboración prácticas y accesibles para empresas

Tras la pandemia, la colaboración a distancia se ha vuelto indispensable, sobre todo entre la comunidad empresarial. De acuerdo a la encuesta Expectativas de Empleo, realizada a empleadores por ManpowerGroup, la modalidad híbrida en la que se combina el trabajo remoto y la oficina tendrá un crecimiento del 29% en los próximos meses y la tendencia continuará en aumento.

En este contexto llega a Costa Rica, DTEN una compañía fundada en 2015 con base en Silicon Valley, que ofrece soluciones de colaboración a distancia “todo en uno”, que, a diferencia de los dispositivos actuales en el mercado, presenta todas las herramientas en un solo producto, incluyendo pantalla táctil, PC, micrófono, altavoces, cámara HD, la plataforma de Zoom preinstalada y mas. Todo esto disponible con una inversión mucho menor en comparación con otras opciones en el mercado.

DTEN cuenta con equipos que integran tecnología plug-and-play, facilitando una rápida instalación, en tan sencillo como; conectarlo a la luz, a la red, encender, iniciar sesión en Zoom, fácil y menos de 3 minutos poder conectarse a una videoconferencia interactiva.

DTEN es un socio estratégico con Zoom, entre ambos líderes han desarrollado ingeniería que permite obtener equipos exclusivos y optimizados para tomar las mayores ventajas de las funcionalidades de Zoom, logrando tecnología única de comunicaciones que genera el entorno ideal para una colaboración eficiente.

«El objetivo de DTEN es resolver de forma sencilla el problema de las salas de reuniones y salones de clases, con tecnología única y simple que ayude a trabajar y colaborar conforme a la nueva normalidad a un precio mucho más competitivo” comentó David Sandoval, Gerente regional de DTEN para Latinoamérica.

Con solo una inversión aproximada, que va desde los 20 mil y hasta los 200 mil pesos, las empresas podrán resolver sus problemas de colaboración a distancia, con una inversión de hasta un 25% menor que el precio promedio en el mercado y con la practicidad de adquirir un solo equipo que ofrece una solución completa.

El portafolio de DTEN incluye desde pantallas personales como DTEN ME, para quienes laboran desde casa; además de DTEN D7, DTEN GO con MATE y DTEN ON, equipos perfectamente diseñados para cubrir las necesidades en salas de reuniones para sesiones en donde participen desde 1 persona hasta, salas de juntas o auditorios para más de 50 personas.

Otra de las ventajas de DTEN son las funciones y herramientas como recepcionista virtual y modo quiosco que permite ayudar de forma remota a los visitantes e invitados desde cualquier lugar con Zoom Virtual Receptionist, el cual se puede utilizar como servicio de asistencia o conserjería, proporcionando interacciones únicas con los clientes o alumnos.

Cuando no se usan como recepcionista virtual o quiosco, los dispositivos DTEN se pueden usar para mostrar información y pautas importantes con la función Zoom Digital Signage, desde donde se pueden enviar instantáneamente mensajes, imágenes, videos o sitios web a los dispositivos DTEN con los que cuenta la organización o institución.

Otra innovadora solución es la aplicación Zoom Rooms Controller, con la cual es posible sincronizar un teléfono celular o tableta con Zoom Room para organizar, unirse y ajustar la configuración de audio y video de forma remota.

“En DTEN estamos muy contentos de poder presentar estas soluciones únicas en el mercado que resuelven tres de las necesidades mas importantes a raíz de la pandemia: practicidad, tecnología de vanguardia e inversiones más accesibles”, concluyó David Sandoval.

Para obtener más información acerca de DTEN visite www.dten.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe