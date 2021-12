Globant lanza sus Reinvention Studios para acompañar a las industrias en su transformación digital

Globant, una compañía nativa digital enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas innovadoras, anunció la expansión de su distintivo Studio Model y presentó los nuevos Reinvention Studios, para consolidar su conocimiento de la industria. Estos le brindarán la posibilidad de crear una transformación profunda a industrias específicas, apoyándose en la experiencia tecnológica de los Digital Studios existentes (que se centran en tendencias como Metaverso, Data & AI y Blockchain, entre otras).

“Actualmente, y a raíz del contexto global, las organizaciones enfrentan constantemente nuevos desafíos y tienen la necesidad de reinventarse para prosperar. Es por esto, que expandimos nuestra oferta, consolidando nuestro conocimiento en las diferentes industrias con los nuevos Studios que ofrecen transformaciones digitales y cognitivas integrales”, expresó Diego Tartara, Chief Technology Officer de Globant. «Trabajando en conjunto, nuestro Studio Model ayudará a nuestros clientes a reinventarse de manera sostenible».

Los Reinvention Studios reúnen la experiencia que Globant ha construido en los diferentes sectores a través de los años. El portfolio, que continuará creciendo, hoy ya cuenta con ofertas para industrias como Gaming, Media and Entertainment y Life Sciences Studios, a las que se le suman Financial, Travel & Hospitality, and Airlines Studios:

El Bluecap Future Finance Studio se creó después de la integración estratégica de Globant con la consultora especializada que, basándose en datos, desarrolla nuevos modelos comerciales para instituciones financieras. El Studio cuenta con amplia experiencia para ayudar a las instituciones financieras a implementar nuevos modelos y estrategias comerciales, al tiempo que mejora la experiencia de los clientes y los empleados.

El Travel and Hospitality Studio asiste a las empresas a crear viajes para sus clientes sin complicaciones. Este equipo especializado se centra en reinventar la forma en que las marcas se relacionan con sus huéspedes y diseñan experiencias memorables y satisfactorias, al mismo tiempo que reinventan la industria y reanudan las operaciones. Las nuevas expectativas de los huéspedes en cuanto a interacciones digitales personalizadas llegaron para quedarse.

El Airlines Studio aborda desafíos específicos en una industria altamente competitiva y regulada, con un panorama empresarial excepcionalmente complejo. Este nuevo Studio impulsará la transformación digital para estimular los negocios al poner la experiencia del pasajero en el centro, capacitándolos para administrar el ciclo de vida completo de su viaje de una manera altamente personalizada y, a su vez, maximizando la conversión y los ingresos auxiliares.

“Los cambios que estamos experimentando han profundizado los desafíos globales existentes. Desde Globant siempre hemos estado a la vanguardia de cada era de transformación digital, pensando constantemente en cómo reinventarnos a nosotros mismos y a nuestros clientes”, dijo Martín Migoya, CEO y Co-fundador de Globant. “Los Reinvention Studios serán clave para revolucionar industrias y modelos comerciales específicos. Este es un nuevo paso fundamental hacia el cumplimiento de nuestra visión de ayudar a las organizaciones a transformarse y evolucionar”.

