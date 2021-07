Conoce los nuevos motorola edge 20 pro, edge 20 y edge 20 lite

Motorola siempre ha trabajado para democratizar la tecnología de vanguardia y compartir innovaciones revolucionarias, con el objetivo de empoderar a las personas en sus vidas cotidianas. Hoy, en un mundo que ha cambiado tanto durante el último año, es importante reconectar con las personas para proporcionarles lo que más necesitan. Con este espíritu en mente, Motorola presenta la nueva familia motorola edge.

motorola edge 20 pro

El motorola edge 20 pro ofrece un sistema de triple cámara, con una nueva cámara principal 108MP, uno de los sensores más grandes de Motorola hasta hoy con formato óptico de 1/1,5”. Esta cámara incluye la tecnología Ultra Pixel, que combina nueve píxeles en un gran píxel ultra con resolución de 12 MP, lo que mejora nueve veces más la sensibilidad a la luz para optimizar el rendimiento en entornos con poca luz. También ofrece un sensor híbrido, con un objetivo ultra gran angular con Visión Macro integrada, que permite capturar 4 veces más de la escena por cuadro para capturar todo el entorno. El sensor macro integrado en el mismo lente permite acercarse 5 veces más al sujeto para primeros planos extremos, tan cerca como a 3 cm, para capturar fotos de comida, arte y artesanía, naturaleza y mucho más.

La tercera cámara del motorola edge 20 pro es la primera lente telescópica de tipo periscopio de Motorola, una característica rara vez vista en esta clase, que “dobla” la luz 90 grados para una claridad superior desde 5 veces más de la distancia. Además, Motorola va más allá al presentar el Super Zoom 50x, que captura detalles desde distancias increíbles. Y no se olvidaron del vídeo: motorola edge 20 pro puede grabar con una increíble resolución de 8K, una primicia para un smartphone Motorola.

Muchas personas utilizan sus smartphones como su pantalla principal para ver programas y películas, por lo que el motorola edge 20 pro incorpora una gran pantalla Max Vision de 6,7” con tecnología OLED para una experiencia visual nítida. Esta pantalla ofrece color de 10 bits, logrando el espacio de color DCI-P3 y cumpliendo con los estándares HDR10+. Esto significa que los usuarios podrán ver más de mil millones de tonos de colores magníficos, renderizados vivos, brillantes y realistas en la pantalla. Además, por primera vez, la marca ofrece una frecuencia de actualización de 144Hz, la más alta disponible en el mercado. Esta tasa de refresco mejora la experiencia de juegos y videos repletos de acción, ya que es un 140% más rápida que el estándar de de 60Hz de hace apenas unos años, y un 60% más rápida que la primera generación de motorola edge.

Desde Motorola, creen que los usuarios no deben pagar más caro por la tecnología 5G, ya que todos merecen tener acceso a la conectividad de la próxima generación. El motorola edge 20 pro cuenta con el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870, que ofrece 5G y velocidad Wi-Fi 6.1 Con 256 GB de almacenamiento integrado, hay un montón de espacio para fotos, películas, juegos y música. Y con 12 GB de memoria RAM de última generación, las aplicaciones e información estarán listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas.

El motorola edge 20 pro ofrece más de 30 horas en 5G sin tener que recargar. Y gracias a la tecnología TurboPower™ 30, otorga hasta 9 horas de energía con apenas 10 minutos de carga.

Estilo con el motorola edge 20

El motorola edge 20 es uno de los smartphones 5G más delgados del mercado con tan solo 6.99mm de espesor, perfecto para las personas que valoran un diseño moderno y estilizado. Este dispositivo cuenta con el mismo increíble sensor principal de 108MP, y el lente híbrido ultra gran angular y objetivo macro que el motorola edge 20 pro, además de un teleobjetivo con zoom Super 30X para obtener imágenes excepcionales en todo momento. Además, cuenta con una pantalla de 6,7” con tasa de refresco de 144Hz, líder en la industria.

El motorola edge 20 incluye el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 778G, con gráficos y procesamiento hasta un 55 % más rápidos en comparación con la primera generación del motorola edge. Es compatible con Wi-Fi 6 y está diseñado específicamente para teléfonos 5G. Con 128 GB de almacenamiento integrado, hay un montón de espacio para fotos, películas, juegos y música. Y con 6 u 8 GB de memoria de última generación, las aplicaciones e información permanecen listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas. El motorola edge 20 cuenta con batería de 4,000 mAh,4 que ofrece un día de uso sin interrupciones, y si el usuario necesita una rápida recarga de potencia, TurboPower™ 30 ofrece 8 horas de potencia en sólo 10 minutos.

motorola edge 20 lite

El motorola edge 20 lite ofrece velocidades increíblemente rápidas de 5G con un avanzado sistema de cámara, a un precio más competitivo. Permite tomar fotos increíblemente nítidas con el sensor principal 108MP, o dar rienda suelta a la creatividad con el sensor híbrido que integra gran angular y cámara macro. La experiencia de entretenimiento se verá mejorada por una pantalla OLED de 6,7”, con tasa de refresco de 90 Hz. El dispositivo ofrece un procesador MediaTek de bajo consumo, que alimenta juegos, fotos y mucho más con energía de repuesto. Con 6GB de memoria RAM de última generación, se puede cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo y mantener todo funcionando sin problemas en segundo plano.

La batería de 5,000 mAh es una de las más grandes de cualquier smartphone 5G y ofrece hasta dos días de potencia con una sola carga, 4, para conectarse a velocidades superrápidas en cualquier parte sin tener que parar para recargar. Además, TurboPower™ 30 ofrece horas de potencia en tan solo 10 minutos de carga, para recargar rápidamente y volver a lo que importa.

Ready For: Ahora inalámbrico y para PCs

La plataforma Ready For amplifica todo lo que el teléfono es capaz de hacer, y ahora llega en la familia motorola edge con dos grandes novedades: además de la experiencia ya presentada, a través de un cable HDMI USB-C, se lanza una nueva conexión inalámbrica y la compatibilidad con PC. Con las tres opciones de Ready For (con cable, inalámbrico y Ready For PC), las posibilidades son infinitas.

Con las nuevas funciones de conexión inalámbrica, ahora es más fácil que nunca pasar los juegos del teléfono a la gran pantalla, mejorar la experiencia de las videollamadas y utilizar las aplicaciones en una pantalla de escritorio. Además, con la funcionalidad Ready For PC, el usuario puede acceder a las aplicaciones del teléfono y a los archivos de la PC en la misma pantalla simplemente conectándose de forma inalámbrica y abriendo Ready For. Se puede trabajar en dos archivos al mismo tiempo o mover los archivos entre los dispositivos; lo que potenciará la productividad.

Innovaciones de software creadas pensando en el usuario

Motorola está comprometida con una versión pura del sistema operativo Android 11™, sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas. En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android™, Motorola elige construir sobre ellas con formas únicas de mejorar la experiencia móvil a través de My UX.

My UX incluye todas las moto experiencias, aplicaciones específicas y personalizaciones, que las personas ya conocen y adoran. Esto incluye gestos exclusivos como Agitar para prender la linterna, Captura rápida, Captura de pantalla con tres dedos y Levantar para silenciar. También puedes seleccionar cualquiera de las 20.000 personalizaciones de formas de iconos, combinaciones de colores y fuentes de visualización para que se ajusten a tu estilo. Todos los dispositivos motorola edge están optimizados para su uso con una sola mano. Power Touch está integrado en el sensor de huella dactilar ultrarrápido y fiable del botón de encendido para acceder fácilmente a los accesos directos de las aplicaciones. Sólo tienes que tocar dos veces el lector de huellas dactilares ubicado en el lateral para abrir una ruta directa a Google Maps, escanear rápidamente códigos QR en restaurantes y mucho más.

motorola edge Business Edition, protegidos por ThinkShield for mobile

Si bien todos los motorola edge están protegidos por ThinkShield for mobile, también se están lanzando versiones Business Edition de los nuevos motorola edge10, para que los usuarios corporativos obtengan aún más protección con software adicional y actualizaciones de seguridad y certificaciones de nivel gubernamental. Además, recientemente Motorola se asoció con Zimperium, uno de los líderes mundiales en seguridad móvil, para ofrecer Moto Threat Defense, una protección basada en inteligencia artificial líder en la industria contra amenazas emergentes como el phishing o el malware.

ThinkShield for mobile ofrece una protección mejorada al construir una cadena de confianza y certificaciones y soluciones de seguridad adicionales para brindar tranquilidad a los clientes. Para obtener más información sobre Thinkshield for mobile, pueden vistar: motorola.com/thinkshield.

Disponibilidad y precio

La nueva familia motorola edge estará disponible en América Latina durante las próximas semanas.

