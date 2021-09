5 cosas que debes conocer del motorola edge 20 pro

Tras el anuncio del ingreso de la familia motorola edge a Guatemala, Motorola regresó a jugar al segmento premium con mucha fuerza. Hoy se pone a disposición de los consumidores guatemaltecos, el esperado motorola edge 20 pro, que recientemente se lanzó a nivel global. Te compartimos 5 cosas que no conocías de este smartphone:

1)Fotografías de otro nivel

El motorola edge 20 pro ofrece un sistema de triple cámara, con una nueva cámara principal de 108MP, uno de los sensores más grandes de Motorola hasta hoy con formato óptico de 1/1,5”. Esta cámara incluye la tecnología Ultra Pixel, que combina nueve píxeles en un gran píxel ultra con resolución de 12 MP, lo que mejora nueve veces más la sensibilidad a la luz para optimizar el rendimiento en entornos con poca luz. La tercera cámara del motorola edge 20 pro es la primera lente telescópica de tipo periscopio de Motorola, una característica única en su clase, que “dobla” la luz 90 grados para una claridad superior desde 5 veces más de la distancia. Además, este smartphone se presentó con un Súper Zoom 50x, que captura detalles desde distancias increíbles. Y en cuestión de vídeo: motorola edge 20 pro puede grabar con una increíble resolución de 8K, por primera vez en un smartphone Motorola.

2)Pantalla inmersiva

Para todas aquellas personas que utilizan sus smartphones como pantalla principal para ver series y películas, el motorola edge 20 pro incorpora una pantalla Max Vision de 6,7” con tecnología OLED para una gran experiencia visual. Esta pantalla ofrece color de 10 bits, logrando el espacio de color DCI-P3 y cumpliendo con los estándares HDR10+.

3)Velocidad y desempeño

El motorola edge 20 pro llega a brindar toda la velocidad que el usuario necesita, pues cuenta con el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870, que ofrece 5G y velocidad Wi-Fi 6.1 Con 256 GB de almacenamiento integrado, tendrá espacio para fotos, películas, juegos y música.2 Y con 12 GB de memoria RAM de última generación, las aplicaciones e información estarán listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas. El motorola edge 20 pro ofrece más de 30 horas en 5G sin tener que recargar. 3 Y gracias a la tecnología TurboPower™ 30, otorga hasta 9 horas de energía con apenas 10 minutos de carga4.

4)Innovaciones de software

Motorola está comprometida con una versión pura del sistema operativo Android 11™, sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas. En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android™, Motorola elige construir sobre ellas con formas únicas de mejorar la experiencia móvil a través de My UX.

5)Puedes llevar su contenido a la gran pantalla con Ready For

Motorola sabe que los smartphones son, muchas veces, el centro de información, productividad y contenidos. Ahora puedes llevar a una pantalla más grande las herramientas que ofrece, pues podrás conectarlo a la sala de estar para tener una videollamada en familia usando la calidad de la cámara del celular; podrás llevar los juegos de tu smartphone a una TV y jugarlos con un control de gaming; e incluso utilizar tus apps favoritas en un monitor para trabajar. Anteriormente, podías activar todas estas experiencias Ready For conectando un cable a monitores externos, ahora, con el motorola edge 20 pro, podrás conectarte de forma inalámbrica, iniciar tu experiencia Ready For desde “Configuración Rápida” con el mouse aéreo y hasta acceder a través de Ready For PC que evita el proceso de uso compartido en varios pasos para ver y compartir fácilmente tu contenido en tu PC.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe