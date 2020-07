Valiosos consejos para que la batería de su laptop dure más

Nuestras laptops se han vuelto inseparables en nuestro día, ya sea para las clases, realizar teletrabajo, jugar o ver nuestras series favoritas. Las usamos mucho más que antes y por eso es necesario cuidarlas para asegurar un excelente rendimiento. Por ello, Acer te brinda algunos consejos que te ayudarán a cuidar su batería y de esta forma contar con ella para ponerle mayor potencia a tu día a día.

1.- Condiciones de carga

Al momento de cargar el equipo debemos estar atentos a no hacerlo en un lugar donde haya mucho calor, frio o elevada humedad. Asimismo, es aconsejable evitar utilizar la laptop mientras se está cargando, de esa forma se logrará maximizar la vida de la batería.

2.- Que nunca se descargue totalmente

Si acaso es una buena idea —o no— el realizar una descarga completa un par de veces al año, esto sigue siendo una pregunta sin respuesta. Generalmente, el consenso dice que lo mejor es dejar que la batería se descargue alrededor del 20 por ciento y luego recargarla.

También se ha recomendado a los usuarios que se abstengan de mantener sus dispositivos enchufados una vez cargados, basándose en la idea de que aquello podría desgastar la batería más rápidamente. Hoy, sin embargo, los dispositivos modernos están diseñados para detener la carga al 100 por ciento y, por lo tanto, mantenerlos enchufados no afecta la vida útil de la batería, según Battery University.

Al igual que con muchas preguntas relacionadas con la batería, el tema de mantener tu laptop conectada cuando se alcanza su capacidad máxima es objeto de acalorados debates, por lo que no hay nada de malo en apagar la máquina y desenchufarla. Si vas a guardar tu computadora portátil por un tiempo prolongado, descárgala (o cárgala) al 50 por ciento antes de cerrarla.

3.- Desactiva lo innecesario

Es decir, si en ese momento no estás usando Wifi, o dispositivos bluetooth desactiva las opciones de conectividad. Asimismo, reduce el brillo si no hace falta que lo tengas en altos niveles. Además, si vas a usar tu laptop para cargar dispositivos como tablets o smartphones, entonces deberás hacerlo con la laptop conectada y encendida, de lo contrario le estarás quitando energía al equipo hasta agotarla.

4.- Ubicación correcta

Si vas a usar la laptop tienes que ubicarte en un espacio adecuado, donde puedas estar cómodo para realizar tus actividades y donde no te causes daños al adoptar una mala posición corporal. La ubicación también es fundamental para la laptops, tiene que estar en un espacio que le permita ventilarse adecuadamente. Por ello aconsejamos que no lo ubiques sobre la cama, en tus piernas o sobre el sillón porque existe un gran riesgo de sobrecalentamiento del equipo.

