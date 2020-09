Un mapping 3D RGB de láser puro de Christie añade espectacularidad al lanzamiento de un cohete espacial de United Launch

Despegue del ‘Rocket mapping’ con PaintScaping y Christie’s D4K40-RGB

Los proyectores RGB de láser puro de Christie® han contribuido a hacer que el lanzamiento de un cohete Delta IV Heavy de United Launch Alliance (ULA) en Cabo Cañaveral quede grabado en la memoria de quienes contemplaron, con ocasión de su despegue, el primer mapping 3D de la historia proyectado sobre un cohete en funcionamiento. En la proyección, realizada por PaintScaping, intervinieron hasta seis proyectores D4K40-RGB “todo en uno”, con capacidad para 45.000 lúmenes ISO, suministrados por la empresa experta en rental Nationwide Video. Para un evento privado antes del lanzamiento por encargo de la Oficina Nacional de Reconocimiento (National Reconnaissance Office, NRO), PaintScaping fue proyectando imágenes a lo largo de los casi 72 metros que mide la fachada de la nave.

“Fue un placer trabajar con el proyector RGB láser más novedoso y brillante del mercado en un proyecto tan singular como este”, afirma Philippe Bergeron, Presidente de PaintScaping, la empresa creadora del fascinante contenido proyectado con ocasión del acontecimiento. “Tenemos ya una larga historia de colaboración con Christie y Nationwide Video. Fue una alegría volver a formar equipo con ellos. La imponente estructura del cohete centró el argumento de un video-mapping que representa una oportunidad única en la vida y en el que la proyección de Christie ayudó a que el evento tuviera el impacto requerido. Siempre emociona compartir la potencia del mapping de proyección 3D, y ponerlo en pie cumpliendo con la visión y las expectativas del cliente. Era un desafío que afrontamos con entusiasmo”.

Con su combinación de superficies uniformes e irregulares, planas y curvas, la fachada del Delta IV Heavy puso a prueba las enormes capacidades de PaintScaping para el mapping de proyección de gran escala. Entre los proyectos anteriores realizados por PaintScaping con tecnología de proyección de Christie destacan el vídeo musical This is What You Came For de Calvin Harris con la cantante Rihanna, un anuncio para un vehículo BMW híbrido enchufable y el espectáculo de mapping Aurora en el zoo de San Diego.

“Con una saturación de color, brillo y contraste reforzados, la tecnología RGB de láser puro es la opción perfecta para hacer proyecciones de gran formato y gran impacto. Cuando a esa tecnología se le suma el mejor talento y una ocasión tan emocionante como esta, la gratificación es muy especial”, cuenta Michael Bosworth, vicepresidente ejecutivo de Enterprise, Christie. “El equipo de PaintScaping ha vuelto a demostrar una experiencia y conocimientos imbatibles en el campo del mapping de proyección 3D, y estamos orgullosos de haber contribuido a materializar sus ambiciosos planes para un proyecto tan asombroso como este”.

El diseño compacto “todo en uno” del proyector Christie D4K40-RGB y la fiabilidad y durabilidad de su fuente de luz lo convierten en una opción ideal para el mapping. Produce más del 95% del espacio de color Rec. 2020, garantizando unas imágenes ricas, vibrantes y realistas. Además, lleva de serie capacidades para warping y blending con Christie Twist. Este potente proyector es además compatible con la solución de software de alineamiento automatizado basado en cámara Christie Mystique®.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe