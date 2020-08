SpaceX y NASA explorarán un asteroide lleno de oro: ¿A dónde huirán los inversores que buscan un refugio seguro?

El fundador de Barstool Sports, quien se ha convertido en Davey Day Trader, Dave Portnoy, ha causado un gran revuelo en el mundo de las finanzas en 2020. Ha señalado que el Oráculo de Omaha, como es conocido Warren Buffett, está “acabado” y prendió fuego a la criptoindustria cuando compró su primer Bitcoin. Lamentablemente, ya está vendido por pánico.

Pero Portnoy ya ha destapado la olla en algunos temas importantes. Sus 1,7 millones de seguidores de Twitter ahora saben qué es el Bitcoin y, gracias a sus invitados recientes, los gemelos Winklevoss, Cameron y Tyler, sus seguidores también saben lo escaso que es el activo digital en comparación con el oro.

Y ahora, por último, el público ahora sabe que hay asteroides llenos de oro flotando en el espacio. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, planea ir y extraer los metales preciosos de la masa espacial flotante. El propio Portnoy se quedó boquiabierto ante la afirmación, e incluso se burló de ella, tras pensar que era una broma. Pero los gemelos Winklevoss explicaron lo grave que es esto. Más tarde, Portnoy se fue a Twitter y confirmó el comentario él mismo con Musk, quien le respondió en la misma red.

Sí, hay un asteroide lleno de oro y será la próxima misión de SpaceX

Suena ridículo, pero es completamente cierto: hay asteroides orbitando en el espacio, llenos de varios metales de tierras raras como oro, plata, platino y otros. Aquí en nuestro planeta, estos metales se consideran activos debido a su escasez. Sin embargo, en el espacio estos metales abundan.

Entonces, ¿qué sucede cuando alguien como Elon Musk, con su capacidad, creatividad y curiosidad, se asocia con la NASA en una misión al asteroide lleno de metal llamado Psyche? Un comunicado de prensa de la NASA señala:

“La misión Psyche viajará a un asteroide único rico en metales, también llamado Psyche, que orbita el Sol entre Marte y Júpiter”.

El objetivo de Musk y de la NASA es aprender más sobre el núcleo de níquel-hierro del asteroide, pero el destello del oro podría ser demasiado atractivo como para dejarlo pasar. La misión SpaceX visitará Psyche por primera vez. Esta vez la intención es explorar, pero quizás la próxima vez sea extraer.

Los gemelos Winklevoss en Davey Day Trader de Barstool: “vemos el Bitcoin como el oro de Internet”

Como parte del segmento de Davey Day Trader, los gemelos Winklevoss convencieron a Portnoy para que comprara Bitcoin, y él comenzó a entusiasmarse con las criptomonedas frente a sus seguidores en las redes sociales.

Finalmente, Portnoy afirma haber vendido su capital en Bitcoin después de una breve pérdida, pero quedó muy claro para las masas que el Bitcoin es un activo importante que todos los inversores deben considerar.

El límite máximo de 21 millones de BTC y la escasez digital del activo se explicaron en detalle, junto con el porqué y cómo se ha convertido en dinero en el transcurso de sus diez años de historia. Se decía que saber exactamente cuántos Bitcoin existen es uno de los atributos más atractivos de la criptomoneda, lo que la hace mucho más rara y finita que el oro.

No se sabe cuánto oro está listo para ser extraído aquí en la Tierra, y hay potencialmente billones de oro flotando en el espacio, listo para ser recolectado. Si ese oro regresa a la Tierra, la escasez de oro se esfumará.

El activo de refugio seguro ya no es seguro. La existencia de Bitcoin en el ciberespacio significa que el espacio exterior casi no representa una amenaza para la criptomoneda. Lo único capaz de eliminarlo es una llamarada solar extrema que cause ondas de choque electromagnéticas que destruyan por completo la infraestructura de Internet y las redes eléctricas.

Pero si eso sucediera alguna vez, las inversiones serían lo último en que preocuparse. El mundo moderno sería puro caos sin teléfonos inteligentes, redes sociales, Internet o computadoras. Aún así, el riesgo está en contra del oro, un activo arcaico que comienza a mostrar su debilidad en la era digital y que ha hecho que el foco se mueva al Bitcoin.

La fiebre del oro moderna: los inversores con FOMO ven el Bitcoin como la mejor póliza de seguro

El Bitcoin es a menudo llamado oro digital, porque tiene muchos beneficios del metal precioso. Donde gana Bitcoin es en su portabilidad, durabilidad, escasez e imposibilidad de ser falsificado. Sin embargo, el Bitcoin pierde ante el oro porque no tiene su historia. Pero eso está a punto de cambiar.

Recientemente, la fiebre del oro se ha extendido a los activos digitales. La capitalización de mercado de los tokens de oro respaldados por materias primas ha crecido casi tan rápido como los precios del oro. Pero después de establecer un nuevo máximo histórico, el capital comenzó a irse a las criptomonedas.

Al igual que los metales preciosos, los criptoactivos como Bitcoin tienen un suministro escaso, lo que los convierte en una gran cobertura contra la inflación y los activos de refugio seguro, incluso mejor que el oro o la plata. El gráfico XAU/BTC anterior muestra cuánto ha caído el oro, cotizado en Bitcoin. Actualmente, una onza completa de oro, negociado contra Bitcoin, solo puede comprar 0.17 BTC. Al principio del ciclo de vida del Bitcoin, se necesitaban cientos de BTC para pagar una onza de oro. Pero, en solo diez años, los tiempos han cambiado.

Como se mencionó anteriormente, el oro extraído del espacio significa que el suministro de oro ya no es tan escaso. Y debido a que solo hay 21 millones de BTC y la capitalización de mercado del Bitcoin es de solo 200.000 millones de dólares en comparación con los 11 billones de dólares en oro, el crecimiento del Bitcoin siempre será el más rápido para la menor cantidad de capital.

Los inversores que analizan en profundidad la tecnología financiera descentralizada pueden ver claramente cómo se podría establecer que el activo se revalorice significativamente frente a otros activos, especialmente el dólar con la inflación.

Los fondos de cobertura han estado moviendo capital del oro al Bitcoin, y las principales empresas comerciales han comenzado a agregar capitales en Bitcoin a sus tesoros de reserva para prepararse y protegerse contra la inflación o lo desconocido.

Una de estas cosas desconocidas se encuentra en la última frontera: el espacio. Gracias a la misión de SpaceX a Psyche, asteroide lleno de metales preciosos, ya no se puede pensar en el oro como refugio seguro. Ahora hay información de que podría haber mucho más oro que nunca.

Esta confirmación podría ser responsable del reciente retroceso del oro, ya que los inversores han comenzado a deshacerse del activo de refugio antes de que comience la extracción del asteroide.

