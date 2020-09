¿Qué televisor es mejor para usted?

Los televisores de hoy llegan en diferentes formas y tamaños. Con tantos diseños únicos por ahí, ¿cómo encontrar el televisor adecuado para usted?

Su televisor debe estar siempre estrechamente relacionado con su estilo de vida y sus elecciones estéticas, porque todos disfrutan más de sus experiencias de televisor cuando el diseño de su dispositivo, así como el contenido que miran, refleja sus gustos.

Para ayudarle a descubrir qué televisor es el más adecuado para usted, Samsung ha preparado un quiz para guiarle en la dirección del televisor más perfecto para usted y su estilo de vida.

Quiz: ¿Qué televisor es el adecuado para usted?

Elija una respuesta para cada pregunta y haga un seguimiento de cuántas ha seleccionado de cada color para encontrar su respuesta al final del cuestionario.

1. Acaba de ver un tráiler de una película que se va a lanzar próximamente y ya está muy ansioso para chequear las plataformas de streaming. ¿De qué género es?

A – Una película de aventuras llena de adrenalina y de altos riesgos

B – Una comedia romántica artística y filmada estéticamente

C – Un cortometraje estimulante

2. ¿Cómo pasaría un día libre de trabajo en casa?

A – Mirando los programas de televisión y películas mientras relaja en el sofá

B – Haciendo una decoración interior

C – Mirando la transmisión en vivo de mi creador favorito y comentando en la sección de opinión

3. Su televisor nuevo ha llegado. ¿Dónde lo desplegará?

A – ¡Un televisor debe ser el centro de la sala de estar! Lo ubicaría en un estante de TV justo en frente de mi sofá.

B – Lo colocaría justo al lado de mi pintura o escultura favorita para agregar al diseño estético de la sala.

C – Mi sala de estar es un espacio de conversación y conexión, por lo que colocaría mi televisor lejos del área principal, quizás cerca de mi escritorio.

4. Ha tenido un día largo y agotador. ¿Cómo usted relaja?

A – Mirando una película de acción y sumergiéndome en los sonidos y en las vistas de la película – lo que me ayuda a relajar

B – Leyendo algunas revistas de diseño para inspirarme con una taza de té y una iluminación – esto es lo que me relaja

C – Haciendo yoga en mi sala de estar con un tutorial en línea para relajar el cuerpo y la mente

5. Recientemente se mudó de casa y ha invitado a sus amigos a ver su nuevo lugar. ¿Qué es lo que le emociona mostrarles?

A – Lo último en tecnología que ha mejorado mucho mi calidad de vida

B – Una pieza de decoración interior de edición limitada que adquirí recientemente

C – Una lista de reproducción que he seleccionado cuidadosamente para establecer el tono de una noche llena de diversión y copas de cócteles con mi receta secreta

6. ¿Qué es lo que menos le gusta de su televisor actual?

A – Su resolución no cumple con la calidad de la imagen y no muestra todos los detalles de lo que estoy viendo

B – Mi televisor podría combinar mejor con mi sala de estar cuando está apagado

C- Mi televisor tiene una integración limitada con mi teléfono inteligente y no puedo disfrutar de contenido móvil en mi televisor como me gustaría

Si la mayoría de sus respuestas fueron Tipo A >> ( Rojo)

Para aquellos que desean experiencias inmersivas de visualización en pantalla grande: QLED 8K

Cuando mira una serie de televisión o película, usted quiere sumergirse por completo en la acción. Si no quiere perderse o desea tener un televisor con un ancho bidel, resolución, saturación de color y sonido dinámico de punta, entinces un televisor QLED 8K es el adecuado para usted. Su pantalla masiva significa que sus experiencias en el momento de ocio pueden ser más inmersivas que nunca.

Si la mayoría de sus respuestas fueran Tipo B >> ( Verde)

Para aquellos que tienen ojos para la belleza: The Frame y The Serif

Si el diseño interior y la armonía son importantes para usted, entonces The Frame y The Serif son los televisores adecuados para usted. Al desdibujar la línea entre la obra de arte y la pantalla, The Frame elimina las barreras que le impiden disfrutar de su arte favorito al transformar su sala en su propia galería de arte. Para aquellos que disfrutan de una estética interior más apagada, The Serif cuenta con un marco amplio y audaz y un diseño minimalista que se funde naturalmente con su entorno sin ser demasiado dominante.

Si la mayoría de sus respuestas fueran Tipo C >> (Azul)

Para aquellos que quieren llamar la atención: The Sero

Si desea cambiar su estilo, entonces The Sero, que puede cambiar su orientación de horizontal a vertical, es el televisor adecuado para usted. Si desea disfrutar de contenido móvil, puede cambiar la pantalla a vertical, y para disfrutar de una sesión de su programa de televisión favorito, puede elegir que la pantalla sea horizontal. El diseño contemporáneo del The Sero también lo convierte en una gran pieza de diseño de interiores cuando está apagado, y sus capacidades de audio de sonido envolvente lo convierten en una excelente opción para aquellos a quienes les gusta compartir sus colecciones de música favoritas con otros.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe