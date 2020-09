¿Por qué es importante el enfriamiento en centros de datos?

Estamos viviendo un cambio constante en el mercado de las tecnologías de información generado, principalmente, por la transformación digital. Por esta razón, los centros de datos locales, regionales o globales deben garantizar un correcto funcionamiento, eficiencia energética y ambiente controlado que les permita operar en las condiciones ambientales adecuadas e indicadas en los estándares internacionales. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) la temperatura máxima en un centro de datos no debe exceder los 27°C medidos en la puerta frontal del gabinete de servidores

Operar un centro de datos a una temperatura demasiado baja puede generar gastos de energía muy altos e innecesarios, siendo el sistema de enfriamiento el que produce mayores consumos de energía: entre un 60 y 70 por ciento de la energía que se consume en dichos centros, es utilizada exclusivamente en los procesos de enfriamiento.

Para tener un ahorro significativo en el consumo energético, es necesario tener los equipos adecuados que controlen las operaciones de enfriamiento. Por ello, Schneider Electric replanteó la forma de enfriar un centro de datos a través de tres sistemas diferentes:

1. Sistema INROOM – el equipo de aire se instala en el perímetro y se inyecta por debajo del piso falso cuando el nivel de carga térmica por gabinete es bajo.

2. Sistema INROW – el equipo de aire acondicionado se instala de manera intercalada entre los gabinetes de servidores, inyectando aire frio lo más cercano a donde se requiere enfriar y absorbiendo el aire caliente en el lugar más próximo a donde se genera (es decir en los propios gabinetes).

3. Sistema INRACK – el equipo de aire va dentro del gabinete, focalizando el aire frío en un lugar en específico donde es utilizado.

“Considerando la situación de criticidad en la que estamos actualmente, no podemos permitir que algún sistema dentro de un centro de datos presente daños o interrupción en su funcionamiento, ya sea por sufrir una avería en su operación o por tener un sobrecalentamiento. La dependencia en las aplicaciones e información alojadas en los centros de datos incluyendo las relacionadas al trabajo remoto, ha tomado gran relevancia en los diferentes sectores, obligando a mantener al 100 por ciento la operación en estos centros”, comentó Mario Maldonado, vicepresidente de la división de Secure Power de Schneider Electric México y Centroamérica.

Actualmente, algunos sectores de mercado como el industrial, el hospitalario y el de retail, deben priorizar invertir en sistemas de enfriamiento para prevenir fallas por sobrecarga de calor. Las principales razones por las cuales es imprescindible contar con un sistema adecuado de enfriamiento son los siguientes:

1. Evita paros operativos de los centros de datos (Downtime)

2. Evita sobrecalentamiento de los equipos alojados en estos sitios

3. Evita cargas electrostáticas

4. Evitar condensación, lo que previene la oxidación dentro de los equipos de TI

5. Mantener el control medio ambiental en el centro de datos para que los servidores y equipos de redes operen bajo las condiciones establecidas por los fabricantes de dichos equipos

Existe todavía la idea errónea de que un sistema de enfriamiento aplica por igual para cualquier sitio. “Para mantener una operación adecuada, eficiente y continua dentro de un centro de datos, es indispensable conocer los requerimiento específicos de cada uno de ellos, ya que no todos tienen los mismos requerimientos de carga, distribución, arquitectura, capacidad, etc.; por tanto no todos se enfrían de la misma forma. Dependiendo del tipo de carga, uso y servicio que presta a sus usuarios, el centro debe ser evaluado y enfriado de una forma diferente contemplando incluso soluciones hibridas”, concluyó Maldonado.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe