Navidad y año nuevo a través de la pantalla

Después de vivir un 2020 bastante atípico y donde las reuniones presenciales tuvieron que ser suplantadas por las virtuales, llegan la Navidad y el fin de año, época propicia para los encuentros entre familiares y amigos, aunque probablemente en esta oportunidad el grupo no esté completo para las festividades.

Que el distanciamiento social no impida compartir en estas fechas con tus seres queridos y amigos más cercanos. Así como Zoom se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas para hacer reuniones de trabajo, también sería genial emplearla para hacer videollamadas y festejar Navidad y año nuevo con los que no puedes tener cerca. Toma tu notebook y conviértela en la reina de la Navidad. Para que no falle, Acer te cuenta todo lo que puedes hacer a través de tu pantalla.

Planificación: si eres el miembro de la familia o el del grupo de amigos que siempre organiza las celebraciones, te tocará en esta oportunidad preparar una videoconferencia. Comienza por apuntar quiénes serán los invitados, elegir el horario y asegurarte de que todos instalen la aplicación a través de la cual se reunirán, además de realizar una pequeña inducción si no están familiarizados con la app. Puedes grabar un video tutorial con tu teléfono y pasarlo a los invitados por mensajería, así te aseguras de que a la hora de la conexión, todos puedan estar a tiempo. Entre las aplicaciones más comunes para hacer encuentros virtuales, además de Zoom, están Houseparty, Hangouts, Skype, Google Duo y si no son muchos los invitados, videollamadas por FaceTime y Whatsapp también pueden ser una opción.

Menú: aunque no estarán reunidos en el mismo lugar, escoger el mismo platillo para la ocasión sería una gran idea, ya que podrán hasta compartir detalles de los sabores y preparación de cada uno, además de acompañarlo con alguna bebida que también servirá para hacer el tradicional brindis. Otra opción puede ser ordenar la comida del mismo sitio y hacer los envíos a las respectivas casas de los invitados.

Juegos: distintos sitios web ofrecen opciones de entretenimiento para realizar durante las videollamadas, buscar algunas que puedas emplear en tu reunión y puedan divertirse, haciendo más ameno el momento. Hay sitios para descargar apps de juegos populares como Pictionary, Trivias, etc.

Tradiciones: quizás muchos comparten algunas tradiciones propias del país en que residen, sin embargo, hay quienes no han podido retornar a su lugar de origen debido a la cancelación de vuelos. Si conoces la nacionalidad de alguno de tus amigos que estará presente, sería un bonito gesto hacer algo que resalte el gentilicio de ese invitado.

Música: No hay fiesta sin música, así que puedes hacer previamente un playlist con las canciones que suelen escuchar en estas fechas, o simplemente preguntar a los asistentes cuáles serían sus ritmos favoritos y así complacer a todos. Quizás hasta puedan conectarse a un karaoke y amenizar entre todos la celebración.

Evita: No ha sido un año nada fácil, entonces es importante que, para despedirlo, las conversaciones no se enfoquen en las cosas que pudieron haber afectado tus planes. Lo importante es hacer de este momento un espacio agradable que les haga despedir el año con alegría.

