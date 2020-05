Navegador Huawei ajusta su Newsfeed a demanda informativa

En medios de la vigilia global provocada por la situación actual y sus efectos, Navegador Huawei en cooperación con sus poderosos socios, realizó ajustes tecnológicos a su Newsfeed para crecer el volumen de artículos noticiosos en tiempo real relacionados con temas de actualidad y bienestar, con el fin de ofrecer más y mejor información noticiosa a sus usuarios en toda Latinoamérica ante el auge histórico del consumo aplicaciones noticiosas en móviles.

Asimismo, esta estrategia responde al crecimiento exponencial de la demanda por parte de usuarios para obtener más información de actualidad y noticiosa en América Latina.

Los mejores servicios para los usuarios de Navegador Huawei

Huawei anunció que uno de sus principales socios de contenido en el Newsfeed de Navegador Huawei, SQUID app, implementó ya una configuración específica que identifica las más recientes tendencias noticias sobre el panorama vigente y les da prioridad para el servicio conectado directamente a la herramienta informativa de Huawei, disponible para todos los usuarios de su browser móvil.

SQUID es una de las aplicaciones de noticias con mayor crecimiento de los últimos años y entre sus medios de comunicación asociados cuenta con las mejores operaciones especializadas de habla hispana regionales como El País, BBC, Diario AS, El Mundo, Europa Press, Xataka, DW, 20 Minutos, El Economista, Investing, Telemundo, etc. Y los portales locales más relevantes como El Universal de México, La República en Colombia, Ole y El Clarín en Argentina, Publimetro y Cooperativa en Chile, por mencionar algunos.

También se están realizando los ajustes técnicos necesarios para que sus otros proveedores en el Newsfeed de Navegador Huawei – uno de los agregadores de noticias más longevos, poderosos y con mayor número de usuarios en el mundo- implementen un servicio especial para los usuarios del titán tecnológico chino. La oferta de estos competidores cuenta con cientos de medios de comunicación integrados en 140 países y 28 idiomas entre los que destacan USA Today, The New York Times, FOX News, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Die Welt, El País, BBC News, Kyodo News, y muchos más.

Un Newsfeed que responde a la demanda de los usuarios

Durante la crisis global que ha provocado el distanciamiento social generalizado, el consumo de portales noticiosos se ha disparado en todo el mundo. Tan sólo en América Latina el tráfico de audiencia a sitios web informativos se disparó en más de 46% de acuerdo con un reporte de la agencia Teads, la plataforma global de medios que reúne a más de 3 mil medios periodísticos representando a más de 11 mil sitios web a nivel mundial.

El informe –que abarca a 250 millones de usuarios digitales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- indica que en detalle, los contenidos relacionados con las noticias de actualidad entre los principales medios de información digitales confiables conforman la categoría más visitada con un crecimiento de 186% en Argentina, seguido por Colombia con 184% y Perú 133%. Mientras que en Brasil y México se han duplicado las visitas a artículos relacionados con bienes y servicios de consumo y sobre política.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe