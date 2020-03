Kingston presenta Canvas React Plus

Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, anunció hoy la actualización de sus tarjetas Flash serie “Canvas” a Canvas Plus. La nueva línea de tarjetas SD y microSD incluye las primeras tarjetas UHS-II de Kingston. Para funcionar con Canvas Plus, los nuevos lectores MobileLite Plus UHS-II se han diseñado para soportar velocidades de lectura ultra rápidas. Canvas Plus representa la próxima generación de tarjetas SD y microSD con mayor rendimiento para las cámaras DSLR, la producción de videos 4K/8K, los dispositivos Android™, las cámaras de acción y los drones.

Canvas Plus ofrece tres variaciones diferentes para las tarjetas tanto SD como microSD: Select Plus, Go! Plus, y React Plus. Canvas Go! Plus y Canvas React Plus se unen a Canvas Select Plus, disponible desde el cuarto trimestre del 2019. Además de funcionar con las cámaras avanzadas más recientes que ofrecen capacidad de grabación de video 4K y 8K, React Plus y MobileLite Plus son retro compatibles con UHS-I y con los estándares de bus SD convencionales. Los lectores MobileLite Plus estarán disponibles por separado o en paquete con las tarjetas React Plus para garantizar velocidades óptimas.

La tarjeta serie Canvas Plus series incluye:

Canvas Select™ Plus:

Diseñada para cámaras DSLR (SD) Full HD y 4K recreativas/amateur y dispositivos móviles Android (microSD).

Velocidades Class 10 UHS-I1 de hasta 100 MB/s en lectura.

MicroSD soporta rendimiento de aplicaciones A1 para acelerar el flujo de trabajo en las tarjetas y los smartphones.

SD y microSD en capacidades2 de hasta 512 GB.

Canvas Go!™ Plus:

Ideal para grabar video UHD 4K y tomar fotografías en el modo ráfaga con una cámara DSLR (SD) o con drones y cámaras de acción 4K (microSD).

Velocidades Class 10 UHS-I U31 de hasta 170 MB/s en lectura30 y 90 MB/s en escritura.

MicroSD soporta rendimiento de aplicaciones A2 para acelerar el flujo de trabajo en las tabletas y smartphones de próxima generación.

SD y microSD en capacidades2 de hasta 512 GB.

Canvas React™ Plus:

Desempeño UHS-II superior para capturar videos profesionales 4K/8K y fotografías en alta resolución con cámaras estándares.

Velocidades Class 10 UHS-II U31 de hasta 300 MB/s en lectura y 260 MB/s en escritura4 (SD) y de hasta 285 MB/s en lectura y 165 MB/s en escritura4 (microSD).

La primera tarjeta microSD UHS-II en soportar rendimiento de aplicaciones A1 para acelerar el flujo de trabajo en las tabletas y smartphones.

SD y microSD en capacidades2 de hasta 256 GB.

Lectores MobileLite Plus:

Diseñados para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo con velocidades UHS-II asombrosas que aceleran la transferencia de archivos y el tiempo de procesamiento.

Velocidades USB 3.2 Gen 1 con soporte para retrocompatibilidad con las tarjetas UHS-I.

Diseñados para rendimiento óptimo con las tarjetas microSD y SD de Kingston.

“Nuestro objetivo es brindar la mejor experiencia posible para que los consumidores puedan compartir su contenido más importante”, dijo Carissa Blegen, gerente de tarjetas Flash en Kingston. “Las tarjetas Canvas marcan el camino con su soporte para UHS-II y aplicaciones A2, además de ser duraderas, ofrecer gran capacidad de almacenamiento y acelerar las velocidades para capturar los momentos más importantes de la vida, sin preocuparse por limitaciones de espacio ni tiempos de transferencia largos”.

Las tarjetas Flash Canvas Plus están respaldadas con la garantía de por vida, el soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe