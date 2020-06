Huawei avanza en su estrategia de Computing

Huawei ha anunciado que va a avanzar en su estrategia de Computing con el ecosistema industrial durante la 17ª edición del Huawei Global Analyst Summit. A través de Huawei Cloud, la compañía cultivará un terreno fértil que servirá de base para el mundo digital.

Huawei, tal y como ha hecho hasta ahora, seguirá promoviendo el ecosistema de la industria e innovando en tecnologías y productos. Además, durante 2020, la compañía invertirá 200 millones de dólares destinados al ecosistema de computación y a la formación de 2 millones de desarrolladores en todo el mundo.

Al innovar en productos y soluciones y optimizar modelos comerciales, Huawei está favoreciendo que sus socios puedan desarrollar más aplicaciones y aprovechar al máximo el valor de los datos para obtener beneficios comerciales. Los centros de innovación de Huawei, construidos juntamente con socios de la industria, hacen de catalizadores regionales para la incubación de la industria de computación, incluyendo la exhibición de mejores prácticas, desarrollando la cadena industrial, fomentando la incubación de soluciones industriales, promoviendo el desarrollo del talento, el cultivo empresarial y la aplicación innovadora. En los últimos años, el ecosistema de la industria de Computing y de Cloud de Huawei está prosperando gracias a la colaboración global. Por ejemplo, Huawei Cloud cuenta con más de 10.000 socios de consultoría, y el número de socios tecnológicos y de vendedores independientes de software (ISV, por sus siglas en inglés) superan ya los 3.500. Además, se han establecido 37 centros de innovación de ecosistemas en todo el mundo y se han implementado más de 5.000 aplicaciones en la nube y soluciones certificadas por Huawei, todas ellas provistas por nuestros socios de Huawei Cloud y computación.

La nueva infraestructura digital impulsada por la nube, Inteligencia Artificial y 5G es un nuevo motor para impulsar la economía global. En particular, la nube es la clave para liberar el potencial de la Inteligencia Artificial e impulsar un crecimiento económico robusto. La innovación continua ha convertido a Huawei Cloud en la primera opción para la transformación digital e inteligente de gobiernos y empresas, ofreciendo el éxito comercial compartido a clientes y socios. Huawei aspira a ofrecer servicios de computación diversificados, amplios y asequibles en la nube que promuevan la IA. Según el informe publicado por Huawei, Ubiquitous Computing Power: the Cornerstone of an Intelligent Society, el poder de computación por cápita está altamente relacionado con el desarrollo económico. Por ejemplo, en la industria manufacturera tradicional, la inversión de 1 dólar en potencia de computación puede aumentar el valor de producción en 10 dólares.

Desde que se lanzase la estrategia de Computing en 2019, Huawei ha logrado un rápido crecimiento en los campos de infraestructura de datos, computación y nube.

Cloud: Huawei aprovecha la convergencia de la nube, la Inteligencia Artificial y la tecnología 5G para ofrecer servicios estables, seguros y sostenibles de Cloud pública, y soluciones de Cloud híbrida que se ejecutan con tecnología innovadora full-stack. Hasta la fecha, Huawei Cloud ha lanzado más de 210 servicios en la nube de 23 categorías y más de 190 soluciones universales y específicas de la industria. También opera 45 zonas de disponibilidad (AZ, por sus siglas en inglés) con socios en 23 regiones. En los últimos años, Huawei Cloud ha mantenido un crecimiento de servicios que permite un rápido desarrollo.

Su oferta de infraestructura como servicio (IaaS, por sus siglas en inglés) alcanzó el top 3 en China y el top 6 a nivel mundial en 2019, con el crecimiento más rápido entre todos los proveedores de servicios. En marzo de 2020, ModelArts Pro, el primer paquete de desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial para empresas, se lanzó en Huawei Cloud para potenciar la industria de IA. Asimismo, Huawei lanzó la estrategia para gobiernos y empresas en mayo con el desarrollo de productos de la serie Huawei Cloud Stack, cuyo objetivo es convertirse en la primera opción para la actualización inteligente de estos clientes. Funcionando en la arquitectura QingTian, Huawei Cloud, Huawei Cloud Stack y Huawei Cloud Edge comparten la infraestructura full-stack para la actualización de las capacidades. La arquitectura QingTian para todos los escenarios admite la colaboración de dispositivos en la nube, así como una experiencia y un ecosistema unificado, para impulsar la transformación inteligente de los clientes gubernamentales y empresariales en la era digital.

Computing: Huawei se compromete a liberar potencia de computación basada en x86, Kunpeng, GPU y Ascend. Para los servicios de Computing, Huawei ofrece una amplia cartera de productos, como equipos integrados, placas base y tarjetas. Para acelerar la computación con IA, Huawei ha lanzado los potentes productos de la serie Atlas. Gracias a la línea diversificada de productos, los envíos de soluciones de computación de Huawei registraron un crecimiento interanual del 8% en 2019.

Infraestructura de datos: Huawei se enfoca en construir un sistema de almacenamiento de datos OceanStor impulsado por algoritmos y arquitecturas innovadoras. La compañía también trabaja con socios de la industria en los campos de Big Data y bases de datos para crear una infraestructura de datos convergente, inteligente y abierta, donde el valor de los datos se puede maximizar a un coste óptimo durante todo el ciclo de vida. Actualmente, el almacenamiento de Huawei sirve a más de 12.000 clientes en todo el mundo, con una tasa media de crecimiento anual (CAGR, por sus siglas en inglés) del 39% de los ingresos globales. En 2019, la cuota de mercado de Huawei en los campos de almacenamiento de datos masivos y all-flash creció más del 50%.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe