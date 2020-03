HMD Global expande su portafolio y presenta nuevo smartphone Nokia 5G

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anuncia tres nuevos smartphones, un nuevo miembro de la familia Originals y su nuevo servicio de roaming de datos. El Nokia 8.3 5G es el primer smartphone Nokia 5G, y se une al portafolio junto con los nuevos Nokia 5.3 y Nokia 1.3, así como la última adición a la familia Originals, el Nokia 5310. HMD Global también entra en una nueva categoría de servicio con su servicio global de roaming HMD Connect, que busca mantener a las personas conectadas a las cosas que realmente les importan.

Junto con los cuatro nuevos dispositivos y el nuevo servicio de roaming, HMD Global expande su presencia al anunciar su llegada a Brasil este año.

“Por otro lado, de la mano de Google estamos presentando Nokia 1.3, un dispositivo Android (Go edition) impresionantemente accesible, y uno de los primeros smartphones en incorporar la Cámara Go y tener el sistema operativo Android 10 (edición Go). Con el nuevo Nokia 5.3, ponemos en manos de más personas potentes funciones como una cámara cuádruple y un procesador Qualcomm® Snapdragon™ 665. Y no podíamos ignorar a nuestra familia de los Originals. Por eso estamos trayendo de vuelta el Nokia 5310 – para que nunca pierdas el ritmo.”

Nokia 8.3 5G

El Nokia 8.3 5G es el primer smartphone Nokia 5G, verdaderamente global y está diseñado para el futuro. Soporta múltiples implementaciones de red 5G, con soporte para combinaciones independientes de 5G Standalone y Non-standalone, que los operadores están comenzando a lanzar en todo el mundo. Al ser el primer smartphone en usar la solución de módulo Qualcomm® 5G RF Front end, como parte de su plataforma modular Qualcomm®, el Nokia 8.3 5G condensa más de 40 radiofrecuencias diferentes en un solo módulo, convirtiéndolo no sólo en un dispositivo global sino también en un smartphone listo para el siguiente paso en 5G.

El Nokia 8.3 5G viene con una potente cámara cuádruple PureView con óptica ZEISS, para capturar todo. Con el Nokia 8.3 5G presentamos ZEISS Cinema, para capturar y editar vídeos aún en condiciones de poca luz con audio OZO. Es el smartphone ideal para aquellos que quieren crear sin límites.

El Nokia 8.3 5G está optimizado para el futuro y las redes 5G, así más personas podrán disfrutar de mejor conectividad para streaming y juegos donde quiera que vayan. Inspirado en las raíces finlandesas, el Nokia 8.3 5G viene en un color azul denominado Polar Night, inspirado en el cielo ártico.

Cristiano Amón presidente, Qualcomm: “Estamos orgullosos de apoyar a HMD Global en el anuncio de su nuevo dispositivo 5G”, uno de los primeros anunciados comercialmente basados en la plataforma modular Qualcomm ®Snapdragon™ 765G. Hemos desarrollado esta plataforma para ayudar a llevar experiencias 5G a todo el mundo y ofrecer ventajas de comercialización a nuestros clientes. Es una solución basada en la primera plataforma móvil con 5G integrado, que se une a un módulo RF avanzado para crear una solución 5G verdaderamente global. Con este enfoque modular, los dispositivos Nokia 5G serán la combinación perfecta entre diseño elegante y batería de larga duración. Mirando a futuro, las posibilidades de 5G son verdaderamente ilimitadas, y estamos emocionados por lo que Qualcomm y HMD Global lograrán juntos en la era de 5G.”

Nokia 5.3

Con el Nokia 5.3, presentamos una serie de innovaciones dentro del segmento de la serie 5, como una cámara cuádruple, la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 665 y una batería de hasta dos días de duración. Con su Modo Nocturno, la cámara cuádruple con Inteligencia Artificial ayuda a capturar la toma perfecta incluso en condiciones de poca luz. Los lentes gran angular y macro ayudan a capturar primeros planos o planos panorámicos. Cuenta también con una gran pantalla de 6.55″, lo que lo hace perfecto para streaming de series y películas y para jugar videojuegos durante todo el día. Además, tiene un diseño duradero de inspiración nórdica, viene con Android™ 10 y ofrece acceso más rápido al Asistente de Google a través de su botón dedicado.

Nokia 1.3

El Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones con Android 10 (edición Go), y llega a un precio más accesible que nunca. Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que incorporan Cámara Go, además incorpora tecnología de IA para fusión de imagen en condiciones de poca luz, Gallery Go y una pantalla HD+ de borde a borde. Gracias a Android 10 (edición Go), el Nokia 1.3 es más veloz, más seguro y podrá contar con millones de aplicaciones disponibles para mejorar el día a día de los usuarios. Además, se mantendrá actualizado y seguirá cada vez mejor, ya que estará listo para la actualización a Android 11 (edición Go).

Nokia 5310

Reimaginando el original Nokia 5310 Xpress Music, el Nokia 5310 trae consigo un reproductor de MP3 y radio FM, que combinado con potentes altavoces frontales duales, permitirá a los usuarios llevar siempre su música favorita con ellos. El Nokia 5310 reinterpreta un diseño clásico con un guiño al presente y una batería que está construida para durar manteniéndote conectado día tras día.

HMD Connect . Nuevo servicio global de roaming

HMD Global entra en una nueva categoría de servicio con el lanzamiento de HMD Connect, un servicio global de roaming, que permite a personas de todo el mundo beneficiarse de una tarjeta SIM de datos cuando están viajando, al tiempo que permanecen en pleno control de sus planes de datos. HMD Connect te mantiene conectado de una manera más fácil a las cosas que más te importan, pagando solo por lo que necesitas. HMD Connect se lanzará primero en versión BETA a través de HMDConnect.com. Al registrarse, los usuarios podrán recibir a domicilio una tarjeta SIM.

El servicio global de roaming de HMD Connect funciona actualmente en más de 120 países de todo el mundo, y junto con Greenwave Systems y los operadores locales, HMD Global está trabajando para ampliar la cobertura a más redes y países en un futuro.

Martin Manniche, Fundador y CEO, Greenwave Systems: “Compartimos con HMD Global la visión de facilitar a las personas una conectividad celular inteligente y accesible en todo el mundo. Nuestra plataforma AXON GlobalNet ofrece una conexión segura y asequible a nuestros suscriptores alrededor del mundo. Estamos muy emocionados al poder trabajar de la mano con el equipo de HMD Global y esperamos en conjunto con ellos seguir innovando y ofreciendo más servicios en un futuro.”

Sin Tiempo Para Morir

La campaña mundial titulada El Único Gadget que vas a necesitar, presenta a Nomi, la nueva agente 00, interpretada por Lashana Lynch, y se extenderá en más 80 países.

Los teléfonos Nokia están construidos sobre la base de la confianza, la seguridad y un diseño icónico de calidad, siempre teniendo en mente nuestro objetivo de crear tecnología accesible para todos. Con un historial probado de entregar un Android puro, seguro y actualizado, un smartphone Nokia realmente mejora con el tiempo y es el único gadget que vas a necesitar incluso si eres un nuevo agente 00.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe