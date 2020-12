¿Está tu negocio preparado para el aumento de las ventas de fin de año?

Vender en tiempos de alta demanda se podría considerar tarea fácil y afortunada, por ejemplo, la temporada navideña y las celebraciones de año nuevo son conocidas por una evidente y motivada disposición del consumidor por comprar. Sin embargo, la falta de planificación podría dejar a muchas empresas fuera de este dichoso momento.

Abastecimiento inadecuado, recurso humano limitado, falta de promoción y deficiencia en adaptabilidad del negocio podrían ser algunas de las causas de quedar sin invitación a esta fiesta de ventas. Podemos entonces afirmar que, tener éxito en las ventas en tiempos de mucho consumo no es tan fácil como se podría pensar. Como lo indicaba muy acertadamente el filósofo romano Seneca “Suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad”, es decir que la oportunidad llega, pero solo sacarán provecho de esta, aquellos que se esfuercen por estar preparados.

La falta de condiciones para atender un incremento significativo y repentino en la demanda ocasionó que muchos negocios en línea no pudieran atender al consumidor al inicio de la pandemia de COVID19, y los que no se adaptaron fueron opacados y otros incluso dejaron de estar en el mercado. Esto mismo podría ocurrir a buenos negocios con poca visión. A continuación, QPayPro te presenta 4 consejos para adaptarte a las necesidades de venta de fin de año en el plano físico y en el eCommerce:

•Ordena tu tienda: Ya sea virtual o física, debes generar miradas hacia tus productos estrella, también puedes haber identificado ciertos productos anzuelo que te puedan apoyar a generar atracción a los productos que deseas vender con más frecuencia. No permitas que el aburrimiento del cliente te deje sin venderle. Si no cuentas con una tienda en línea o no tienes el conocimiento técnico para crear una, afíliate a un proveedor que ofrezca esta opción.

•Ofrece flexibilidad: Muchas de las compras que se realizarán en esta temporada serán obsequios, por lo que probablemente ciertos artículos se deseen cambiar. La apertura que tenga tu negocio será un diferenciador importante para destacar.

•Conoce a tu consumidor: No bajes el precio simplemente por generar atracción, algunos artículos perderán el valor subjetivo que les ha asignado el cliente cuando le bajes el precio, por lo tanto, debes crear promociones que no perjudiquen la percepción que el cliente le ha brindado a tu marca o producto.

•Diversifica tus opciones de pago: No permitas que una compra segura se esfume por falta de adaptabilidad. Ofrece siempre una alternativa para el cliente que no tiene efectivo, brinda un plan B a quien no desea cancelar la cuenta en su totalidad ofreciendo opciones de cuotas fraccionadas.

“Aceptar tarjeta de crédito puede abrirte muchas posibilidades de venta, sabemos que los procesos de afiliación son prolongados y engorrosos. Agilizamos tu proceso de afiliación al proveedor de cobros electrónico más confiable y utilizado de la región. Si tu negocio no cuenta con una tienda en línea QPayPro se convierte en una. Contamos con varias plantillas de diseño para que puedas subir tus fotografías, crees categorías, coloques precios, entre otras opciones. Si vendes desde Instagram, Facebook o Pinterest, esta herramienta vincula todas tus redes sociales con la tienda”, expresó Hugo García, CEO de QPayPro.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe