Aprovechan éxito del juego Fall Guys para engañar a usuarios con falsas versiones para dispositivos móviles

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta sobre un engaño que utiliza a Fall Guys y promete una falsa versión del juego para dispositivos móviles. Desde Fall Guys confirmaron que solo está disponible para PC y PlayStation 4 y no existe una versión para dispositivos móviles del juego, en caso de ver un anuncio sobre la misma se trata de una estafa.

El juego Fall Guys es una de las sensaciones del momento. De carácter competitivo en el que varios número de jugadores se enfrentan en distintas pruebas en las que solo puede quedar un vencedor en pie.

“A pesar de ser un juego muy popular no aparece en todas las plataformas y son muchos los jugadores que desean poder usar sus dispositivos móviles para disfrutar de la sensación del momento. Como suele suceder, hay quienes sacan provecho de esta situación. En esta ocasión sucede un caso parecido al de Fortnite hace un par de años”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Los desarrolladores de Fall Guys tuvieron que recordar a sus seguidores que por el momento el juego solo está disponible para PC y PlayStation 4 a raíz de un vídeo en el que se mostraba una supuesta versión para dispositivos móviles del juego.

Desde ESET destacan que de existir una versión para dispositivos móviles, la misma se debería poder encontrar fácilmente en Google Play, en la App Store o directamente en el sitio oficial de los desarrolladores. Sin embargo, si ahora se busca el juego en cualquiera de estas tiendas lo único que aparece son guías, skins para otros juegos y algunas Apps de dudosa procedencia que aprovechan la popularidad del juego.

Por otro lado, también hay cuentas de YouTube que ofrecen información sobre cómo descargar Fall Guys para dispositivos móviles. Tras realizar una rápida consulta de “cómo descargar Fall Guys”, aparecen en los resultados varios videos indicando la forma de hacerlo y, además, de manera totalmente gratuita (vale destacar que el juego original es pago).

En el listado hay vídeos que explican cómo jugar remotamente desde un dispositivo móvil utilizando aplicaciones, aunque se necesita tener previamente el juego. Otros videos aprovechan para promocionar aplicaciones similares a Fall Guys buscando beneficiarse de alguna manera del éxito de este juego. Sin embargo, los que se analizó desde ESET son los vídeos que, aprovechándose del interés de los usuarios de poder disfrutar de este juego en sus teléfonos móviles, promocionan aplicaciones potencialmente peligrosas o directamente buscan obtener un beneficio económico mediante la realización de encuestas o la instalación de aplicaciones que nada tienen que ver con el juego.

Solicitan al usuario acceder a un enlace para realizar una “verificación digital” que consiste en contestar a varias preguntas de una encuesta. Luego, deja unos enlaces en la plataforma de alojamiento de archivos MediaFire que supuestamente contienen el instalador, pero lo que contiene es una app que detectada por algunas soluciones de seguridad como potencialmente no deseada. Este tipo de aplicaciones suelen mostrar publicidad no deseada o son usadas por los ciberdelincuentes para realizar clics en determinadas webs de anuncios sin que el usuario se dé cuenta.

En otro caso, se invita al usuario de YouTube que visualiza un vídeo a acceder a un enlace que dirige a un sitio web con información para la descarga del instalador.

La web utiliza capturas reales del juego en cuestión, además de su logotipo. Sin embargo, no tiene ningún tipo de relación con los desarrolladores originales de Fall Guys, y a pesar de ofrecer la descarga de esta aplicación para dispositivos iOS y Android, al pulsar sobre el botón correspondiente a uno de los dos sistemas operativos seleccionables el usuario es dirigido a otra web donde se presentan diferentes opciones. Ninguna de ellas tiene relación aparente con el juego y solo buscan que se completen encuestas que no tienen ningún beneficio para el usuario ni terminan en el acceso al juego.

“Como pudimos observar, se vuelve a repetir la misma historia en la que algunos individuos se aprovechan del éxito de un juego para obtener un beneficio a costa de los usuarios que están deseando probar el juego en sus dispositivos móviles. Aún no hemos detectado aplicaciones que instalen malware haciéndose pasar por el juego en cuestión, pero eso no significa que no existan o que no se lancen en el futuro. Por lo tanto, es importante estar atentos y contar con una aplicación de seguridad en nuestro dispositivo móvil que nos proteja ante estas amenazas. Por el momento, tal como indicaron fuentes oficiales, el juego solo está disponible para PC y PS4“, concluye el Jefe de Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe