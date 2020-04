AppGallery de Huawei sustituye a Google PlayStore

Huawei presentó su nueva tienda de aplicaciones AppGallery, con la cual buscará fortalecer, de forma autónoma, la experiencia de uso y desarrollo de apps para sus teléfonos, reafirmando su liderazgo en la industria por esta constante innovación tecnológica que le caracteriza.

Los nuevos celulares de la marca traerán preinstalada a AppGallery, como parte de los servicios móviles de Huawei o HMS (por sus siglas en inglés), los cuales permiten a los teléfonos y aplicaciones brindar una experiencia de uso óptimo a los usuarios. Anteriormente, los smartphones Huawei usaban los servicios móviles de Google (GMS), pero ahora los sustituye con los propios. Algunos ejemplos de estos servicios son la tienda de aplicaciones, el navegador, el correo, entre otros.

“HUAWEI AppGallery se convierte en una opción segura y robusta para que nuestros usuarios descarguen sus aplicaciones favoritas, con la certeza de que todo lo contenido en la plataforma ha sido verificado y validado para que la experiencia del consumidor sea óptima y placentera” explicó Andrea Corrales, Directora País de terminales Huawei para Costa Rica.

Teléfonos Huawei como el recién lanzado Y7p y la nueva serie P40 que está pronta a llegar al país, ya utilizan exclusivamente AppGallery para la descarga de apps. Sin embargo, en el mercado costarricense, los usuarios podrán encontrar tanto teléfonos Huawei con AppGallery como teléfonos Huawei con Google Play. Es decir, dependerá del modelo de celular Huawei, el tipo de tienda de aplicaciones preinstalada que va a incluir. En ambos casos, los dispositivos continúan usando el sistema operativo Android.

Para los celulares Huawei que actualmente utilizan la tienda de Google para la descarga de las aplicaciones, no tendrán ningún cambio y seguirán recibiendo actualizaciones y parches de seguridad propios de cada aplicación sin problema alguno.

Innovación con sentido. AppGallery ofrece 18 categorías diferentes para la descarga de aplicaciones, incluyendo noticias, redes sociales, entretenimiento, entro otros, además la experiencia de navegación es simple y fluida. Dentro de las aplicaciones más populares, los usuarios de Huawei pueden encontrar Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok, entre otras como algunas apps locales como Pizza Hut, Acueductos y Alcantarillados, y Banco Nacional.

Adicionalmente, para fortalecer la oferta de aplicaciones, AppGallery incorpora alternativas como las Quick Apps o aplicaciones rápidas, que consisten en un tipo de apps que no requieren instalación para ser usadas. La experiencia es similar a las aplicaciones tradicionales, pero al no ser descargadas en el celular ocupan poca capacidad de memoria, y son ideales para los usuarios que no quieren agotar muy rápido el espacio de almacenamiento de su celular. Los usuarios pueden acceder a estas en el buscador de AppGallery, que al desplegar los resultados, muestra un botón para abrir inmediatamente.

Para el desarrollador de aplicaciones, consiste en una opción que facilita y agiliza su trabajo, acortando el plazo de desarrollo hasta 3 días.

“En Huawei siempre hemos hablado de INNOVACION CON SENTIDO, por eso ahora nuestros usuarios, a través de AppGallery, podrán disfrutar una nueva forma, muy segura y confiable, para la descarga de sus aplicaciones, o contar con opciones nuevas como las Quick Apps. Queremos seguir llevando soluciones a las personas que hoy más que nunca, requieren que la tecnología facilite su día a día, de la forma más segura y fluida”, recalcó Andrea Corrales, Directora País de terminales Huawei Costa Rica concluyó Corrales.

Plataforma segura y confiable. AppGallery cuenta con un sistema de seguridad y protección para las aplicaciones que incluye la verificación del nombre del desarrollador, la detección de comportamientos maliciosos, vulnerabilidades de seguridad, fugas de privacidad, protección de descarga e instalación, así como un mecanismo de prevención para el funcionamiento de la aplicación.

“Una de las principales dudas que tienen los usuarios se basa en que si los servicios de las tiendas de aplicaciones son seguros para descargar y compartir información personal, como algunas lo solicitan, y al hacer un análisis de la plataforma de Huawei se puede confirmar que esta es un ecosistema seguro que cuenta con todas las certificaciones de mayor calidad en el mercado, lo cual le confirma a las personas que es un espacio confiable que cuenta con la capacidad requerida y certificada para proteger datos sensibles”, explicó Esteban Jiménez, especialista en Ciberseguridad.

Adicionalmente, integra un sistema de clasificación de edad a escala global que filtra de manera inteligente las apps que no son apropiadas para el rango de edad específico, creando un entorno seguro y saludable para los usuarios menores.

Oportunidad para desarrolladores nacionales. Actualmente, Huawei registra más de 570 millones de usuarios de sus celulares, de los cuales ya hay más de 20 millones usando AppGallery en América Latina y más de 735 mil usuarios en Costa Rica. Por ello, la marca robustece cada vez más, la oferta de aplicaciones de su tienda, incluyendo las más importantes a nivel global y local.

Para ello Huawei ofrece una serie de kits de desarrollo de aplicaciones para que los programadores puedan generar opciones que den al usuario experiencias innovadoras y diferenciadas. Por ejemplo, al utilizar el kit de la cámara de Huawei, los consumidores pueden tomar fotografías en un ángulo alejado y con poca luz cuando usan aplicaciones de cámara de terceros.

Fuera de China se incluyen en promedio 9.000 apps nuevas en AppGallery cada mes. En el caso de las aplicaciones locales, Huawei cuenta con un equipo en cada país dedicado a trabajar con dueños y desarrolladores de estas apps, brindándoles asesoría técnica personalizada y desarrollando en conjunto planes de beneficios y de comunicación.

“En Costa Rica, tenemos un equipo 100% dedicado a asesorar a los programadores locales, y a hoy de las 100 aplicaciones más populares, AppGallery ya cuenta con más de 70 publicadas, mientras que las demás están por incluirse. Algunos ejemplos son el Banco Nacional, el AyA y Pizza Hut”, añadió Corrales.

Los programadores interesados en comunicarse con el equipo de Huawei pueden escribir al correo veronica.fonseca@huawei.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe