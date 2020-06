3 Elementos para la protección de datos ante el covid-19

Ante la pandemia del COVID-19, muchas empresas han tenido que trasladar el trabajo habitual, al teletrabajo, sin embargo, es importante que tomen en consideración la protección de la información cuando se trabaja con conexiones domésticas. Toda iniciativa que una empresa desarrolle debe tener tres pilares en su estrategia para que esta sea sostenible en el tiempo, los cuales son: Procesos, Personas y Propósito.

Asegurar la integridad de la información también debe alinearse a los tres pilares antes descritos, para poder asegurar la información. Procesos, es vital, las empresas deben tener normas de seguridad establecidas en sus procesos empresariales que aseguren la integridad de los equipos ya sean servidores, almacenamientos, redes, equipos de usuarios etc.

Los procesos ayudan a asegurar que los equipos (servidores, redes, almacenamientos, computadoras), siempre estén actualizados con los últimos sistemas operativos y versiones de licenciamiento para asegurar la seguridad de la información. Procedimientos concretos con respecto a las claves de acceso tanto a los equipos como a los sistemas de gestión de las empresas, las políticas de actualización de estas contraseñas y perfiles de acceso según tipo de usuarios. Para todo lo anterior, la tecnología está lista para sostener la seguridad de la información, pero es necesario tener claros los procesos para que la tecnología sirva a la operación.

Personas, los procesos lo ejecutan las personas, sin duda. Las personas deben estar capacitadas en las herramientas que utilicen para poder salvaguardar la información. El personal de las empresas debe cumplir con los procedimientos de la compañía, para apoyar la operación del día a día.

El propósito es mantener la información de la empresa segura, pero, sobre todo, la información de los clientes para aquellas empresas que hacen gestiones digitales donde la información de los clientes esta expuesta.

Las empresas deben tener presente la importancia de contar con un plan ante este tipo de situaciones, con las diferentes olas activas en las empresas de su transformación digital, la información se ha convertido en muchas operaciones en el activo mas importante de las empresas. Dado lo anterior, siendo la información el activo más importante, este se debe cuidar para darle continuidad a su negocio, pero principalmente para salvaguardar la información de los clientes.

Este tipo de planes debe existir en las empresas siempre, para poder enfrentar proactivamente situaciones como las que el mundo esta viviendo con el COVID-19, y no ser reactivos ante este tipo de situaciones. En las empresas grandes, esto es común, los planes de continuidad de negocio, incluso con equipos de trabajo dedicados a velar por los procesos que permitan garantizar el negocio aún bajo este tipo de amenazas.

Como todo en la vida, actuar improvisadamente normalmente resulta más caro, no siempre sale como uno quisiera y a veces, incluso, no hay los insumos dada la alta demanda. Aún con procesos definidos de continuidad de negocio, siempre se hacen ajustes necesarios para poder ejecutar los planes de contingencia. Empresas que no tienen este tipo de procesos definidos, ponen en jaque a las organizaciones incluso llevándolas a su cierre prematuro de operaciones.

No es un tema de tecnología, la tecnología está disponible, es accesible y la oferta es amplia, es más un tema de Personas, Procesos y Propósito.

