3 consejos fundamentales para preparar tu Gaming PC para el futuro

Con una nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina, la masificación de nuevas tecnologías y de componentes más potentes comenzarán a hacerse accesibles, lo que les permitirá a los desarrolladores hacer nuevos juegos con requerimientos mucho más altos, que impliquen más presión de procesamiento y de memoria, así como de otros elementos que te dejamos acá:

1) 16GB de Memoria RAM es el estándar actual

Durante varios años, se asumía que una PC con 8GB de Memoria RAM cumplía con lo necesario para correr todas las aplicaciones necesarias para un gamer promedio. Sin embargo, según números de Steam, 48,3% de los gamers utilizan 16GB de Memoria RAM, lo que convierte a esta cantidad de memoria en el nuevo estándar. Por eso, si quieres prepararte para el futuro, 16GB ya no son suficientes, por lo que debes asegurarte de que, al comprar o construir un equipo nuevo, este tenga mínimo 16GB y que también cuente con espacio para expandir la capacidad.

2) Chequea las letras pequeñas: Todo debe ser expandible

En el mercado abundan la cantidad de Gaming PC y laptops con infinidad de variables, pero más allá de aquellos elementos que pueden conectar contigo y con tus preferencias, una recomendación que todo PC Gamer debe tener es: si vas a comprar o construir un nuevo equipo, asegúrate que puedas actualizarlo en unos años. Actualmente muchos gamers compran equipos, que empiezan a quedarse obsoletos en aproximadamente 2 años y es en ese momento cuando se dan cuenta que el equipo en el que invirtieron no se puede actualizar. No permitas que esto te pase a ti.

3) Busca procesadores que te permitan elegir la velocidad de frecuencia de la memoria

No sólo es necesario tener el mejor procesador o el de última generación, sino aquel que te permita elegir la velocidad de frecuencia de la memoria. Este es un feature donde no siempre se concentra la atención del comprador, pero que fácilmente puede permitirle ganar entre un 10% a 12% de performance; esto es incluso más de lo que se gana con una nueva generación de procesadores, lo cual generalmente va entre 5% y 8%. Además de esto, hasta algunos de los procesadores más pequeños en la actualidad, son capaces de soportar frecuencias de 2933 Mhz; por lo que si estás pensando en el futuro comprar memorias con velocidades menores a 2933 Mhz no te ayudará.

Ya sea para tener más de 16GB de memoria RAM, buscar una PC o laptop que se pueda expandir o buscar procesadores con los que puedas seleccionar la velocidad de frecuencia de la memoria, queremos que veas los nuevos HyperX Predator DDR4 RGB y HyperX FURY DDR4 RGB, que llegan hasta capacidades de 256GB y velocidades de 46000 MHz. Estos módulos de memoria están certificados para XMP de Intel y Ready for Ryzen de AMD, también han sido probados al 100 % en fábrica y respaldados con garantía de por vida.

En conclusión, estos son solo 03 tips que puedes tomar en cuenta para comprar o construir un equipo con mayor durabilidad y que pueda actualizarse en unos años para poder correr aplicaciones más nuevas y con requerimientos más complejos. Sigue estos consejos y tendrás un equipo mejor preparado y con mayor adaptabilidad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe