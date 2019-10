Surf City proyectará a El Salvador en Mundial y Latinoamericano de Surf

La Zona Turística de Interés Nacional, Surf City, La Libertad, será el epicentro de los eventos, los cuales albergarán a más de 300 participantes de 35 países. MITUR ha iniciado las coordinaciones con toda la cadena de valor turística para consolidar una oferta turística que incluya otros destinos.

El Salvador. El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, y la ministra de Turismo, Morena Valdez, anunciaron hoy que El Salvador será sede de dos eventos internacionales de surf: El ALAS Latin Pro 2019 (seis estrellas) y el Campeonato Mundial ISA Sup y Paddleboard 2019, con los cuales busca posicionar al país como un referente de las mejores olas a través de la Estrategia Nacional Surf City.

“El deporte es una plataforma importante para proyectar a El Salvador a nivel mundial y ahora lo estamos haciendo a través de la estrategia de Surf City, destacando el elemento diferenciador como país que son las olas y mostrándole al mundo la amplia oferta turística que el país posee” afirmó la Ministra de Turismo, Morena Valdez.

Actualmente, el Ministerio de Turismo ha iniciado las coordinaciones con las Líneas Aéreas, con la Asociación de Pequeños Hoteles, empresas touroperadoras, guías turísticos y toda la cadena de valor de turismo con el fin de facilitar los servicios turísticos a los más de 300 atletas más sus invitados de 35 países de 5 continentes que participarán en los eventos.

El Alas Latin Pro 2019 es un evento categoría seis estrellas que servirá como cierre al Tour ALAS de este año y que coronará al campeón latinoamericano, por lo que se espera la asistencia de los mejores surfistas de la región. Se desarrollará en la Playa La Bocana del 13 al 16 de noviembre y contará con las categorías Open (hombres y mujeres), Junior Pro, Sup (hombres y mujeres) y Longboard (hombres y mujeres).

Mientras tanto, el Campeonato Mundial ISA Sup y Paddleboard 2019, que dirimirá a los mejores del planeta en Sup Racing y Surfing, se llevará a cabo del 23 de noviembre al 1 de diciembre en la Playa El Sunzal. En este evento se competirá en las categorías Sup Surfing, Técnica Race, Sprint Racing, y Long Distance Racing, todas en hombres y mujeres.

Por su parte, el presidente ad honórem del INDES recalcó que realizar eventos como estos no solo revisten importancia en el tema deportivo, sino que también servirán para reactivar la economía de la zona.

“Vamos a participar y vamos a luchar por ganar. Tendremos a nuestros mejores representantes del surf nacional compitiendo y esperamos lograr buenos resultados. Pero queremos también atender el llamado del presidente de la República, Nayib Bukele, que nos ha pedido que impulsemos la estrategia Surf City y convirtamos a nuestro país en un destino turístico importante a nivel mundial”, recalcó el funcionario.

Convenio de cooperación interinstitucional

En el marco del anuncio, el INDES y la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), brazo ejecutor del MITUR, firmaron un convenio de cooperación y apoyo interinstitucional, encaminado a potenciar a nuestro país como un destino turístico a través de la promoción del deporte.

El documento que atiende lo indicado en el artículo 58 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, que establece que las diversas Secretarías de Estado y las Instituciones Oficiales Autónomas deben coordinarse y colaborar en el estudio y ejecución de los programas y proyectos sectoriales, multisectoriales y regionales, que por la naturaleza de sus atribuciones les corresponda conjuntamente desarrollar.

“Queremos coordinar proyectos de incidencia deportiva y turística, mediante el apoyo interinstitucional a través de recurso logístico, humano y financiero”, detalló el presidente ad honórem del INDES, al hablar de este convenio. “Daremos el apoyo necesario, desde nuestro ámbito de competencia, para la promoción del deporte y puesta en valor turístico de El Salvador como un destino para la práctica de diversas disciplinas deportivas”, detalló, por su parte, la Ministra de Turismo y Directora Presidenta de CORSATUR.

Anteriormente, estas dos instituciones gubernamentales unieron esfuerzos durante la realización, en agosto pasado, del evento World Beach Games Qualifier El Salvador 2019, celebrado en el anfiteatro de CIFCO y que permitió que la selección salvadoreña de fútbol playa se clasificara a los Juegos Mundiales de Playa que se disputarán en los próximos días en Qatar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe