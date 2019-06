Sting inaugura 53 edición del Festival de Montreux. El Festival de Montreux, toda una institución en el mundo del jazz y del pop-rock, inauguró hoy su 53ª edición con un concierto de Sting, que ofreció al público una selección de sus mejores éxitos, como parte de su gira «My Songs». Con la misma energía de siempre y luciendo con 68 años un físico envidiable por cualquier veinteañero, el artista que triunfó primero con Police y después en solitario en los 80 y 90 comenzó su recital con «Message in a Bottle», una de sus canciones más legendarias, y lo cerró, bises aparte, con el «Every Breath You Take». Los más de 5.000 espectadores que llenaron el Auditorio Stravinski -muchos se agolparon en las salidas de la gran sala por la falta de espacio- aplaudieron y tararearon canciones que ya son himnos como «Roxanne», «An Englishman in New York», «If I Ever Lose My Faith in You» o «Fields of Gold», entre muchas otras. Sting, que en las tres últimas décadas ha actuado ya en cerca de media docena de ocasiones en Montreux, ha vuelto a hacer escala en esta ciudad suiza para seguir la promoción de su último disco de recopilaciones, en el que ha dado a sus clásicos un nuevo aire sin que por ello pierdan su sonido original. Ello se notó en el concierto de hoy, en el que se acompañó de coristas y músicos que añadieron a sus éxitos, con poderosas voces o solos de armónica, algunos toques de blues y soul. El concierto de Sting abre una edición que hasta el 13 de julio tendrá primeros espadas de la música contemporánea, y que en éste su primer fin de semana continúa por todo lo alto con un recital de Elton John el sábado y otro de Janet Jackson el domingo.