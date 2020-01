Static y Ben El lanzan sencillo «Further UP (NA, NA, NA, NA, NA)» en colaboración con Pitbull

La fiesta acaba de comenzar para el talentoso Dúo Pop Static y Ben El, gracias al lanzamiento de su nueva canción «Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)». Producida por Ten Towns Dúo Alvaro Rodriguez y Troy Scott con el propio Yarden Peleg (Jordi) del grupo. Esta canción es la última incorporada al repertorio de los artistas y combina un ritmo acelerado, letras pegadizas y el talento de la aclamada estrella mundial Pitbull, elementos que seguramente harán que todos digan: ¡Disculpe Sr. DJ»

Su pasión por la música surgió desde una edad muy temprana: Leeraz Russo (Static) comenzó a sorprender al público en festivales musicales israelíes con sólo 15 años de edad y Ben El Tavori (Ben El) mostró un amor por la música que sin duda corre por sus venas. Hijo del cantante israelí Shimshon “Shimi” Tavori y la modelo israelí Aviva Azulai, comenzó a cantar junto a su padre a la edad de 14 años. Su talento innato, junto con el talentoso productor musical Yarden Peleg (también conocido como Jordi) ha permitido que Static y Ben El dejen una profunda impresión en el escenario internacional.

2017 resultó ser un año revolucionario para los músicos, ya que se llevaron a casa el Premio ACUM por «Artista o Banda del Año». Además también han sido jueces por cuatro temporadas en la popular competencia televisiva de canto de Eurovisión.

En particular, en Julio del año pasado, el dúo alcanzó un nuevo nivel, cuando miles se reunieron en Tel Aviv para el Festival Coca Cola. En una noche llena de estrellas, los artista de la ciudad natal se combinaron en el escenario con la superestrella del reggaetón J Balvin para interpretar su éxito mundial «Tudo Bom». La pista original tiene más de 59 millones de visitas en Youtube, mientras que su cuenta hasta la fecha ha superado la cifra récord de 433.3 millones de vistas, convirtiéndose en el video israelí más visto de la historia.

«Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)» se ha convertido en la última incorporación ecléctica del grupo, que ya cuenta con temas jamaicanos e hindúes y un ambiente brasileño en «Tudo Bom». La canción cautiva a los oyentes gracias a su energía y melodía vibrante. El dúo se combina perfectamente con el talentoso cantante y productor Pitbull, para darle a esta canción un sello definitivo de aprobación.

Comúnmente conocido como «Sr. 305», Pitbull ha cimentado su legado global gracias a éxitos como «Culo», «I Know You Want Me», «Times Of Our Lives» y «Hey Baby». El nativo de Miami salto a la fama a principios de la década del 2000 y desde entonces ha colaborado con algunos de los artistas más famosos del mundo, incluidos: Jennifer Lopez, Shakira, Mark Anthony, Ricky Martin y Enrique Iglesias.

Ahora bajo el paraguas de Saban Music Group (SMG), STATIC y BEN EL han llevado su estilo llamativo al público estadounidense y se han asociado con algunas de las mentes más creativas de la industria. La compañía, liderada por el gran pionero de la música Haim Saban, ha fomentado y presentando talentos musicales y STATIC y BEN EL definitivamente no han decepcionado desde su firma en 2018. Después de hacer historia para convertirse en el primer lanzamiento de la etiqueta de SMG, el dúo vuelve a presionar «Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)» con la esperanza de iluminar las pistas de baile de todo el mundo.

Saban Music Group LLC (SMG) es una compañía global de entretenimiento musical con sede en Los Ángeles, California. SMG fue fundada en 2019 por Haim Saban, presidente y director ejecutivo de Saban Capital Group LLC y pionero y líder mundial en la industria del entretenimiento. SMG captura la globalización de la música al identificar, firmar y desarrollar artistas con atractivo internacional. La compañía opera en una serie de pilares que incluyen música grabada, publicación, giras, gestión y adquisiciones.

