Sir Fausto presenta su portafolio de productos en Guatemala

En sus orígenes, la barbería implicaba el dominio de saberes relacionados con la medicina, la herboristería y la química; conocimientos que han sido trasladados para crear el amplio portafolio de Sir Fausto, un movimiento desarrollado exclusivamente para el cuidado del hombre actual que busca más que un simple corte de cabello.

Sir Fausto nace en Argentina como un movimiento que abarca el concepto del cuidado y la filosofía del hombre, una marca pensada exclusivamente para satisfacer las necesidades del hombre actual y sus características, desde la piel hasta el cabello.

La marca, que ahora llega oficialmente a Guatemala, se encuentra presente en países como Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, entre otros. Su raíz data de la historia de Fausto, un visionario y soñador que dedicó su vida a hurgar amorosamente los secretos de la naturaleza para crear tratamientos para el cabello y masajes terapéuticos. Así descubrió las propiedades de la almendra, el romero, la manzanilla, la quinoa, el lapacho, el algarrobo, la salvia, la rosa moqueta, el aloe vera y decenas de activos que en la actualidad se siguen utilizando y son conservados en las fórmulas de los productos cosméticos.

Orígenes que inspiran

Sir Fausto busca rememorar una marca de origen europeo que cobra vida orgullosamente en Latinoamérica. Un concepto pensado y diseñado en exclusiva para el hombre sin prototipos, estereotipos ni arquetipos.

“En Sir Fausto, como equipo creativo no pretendemos crear arquetipos de hombres, que en un punto son inalcanzables, si no todo lo contrario, partiendo de la imagen personal, crear un look que vaya con su estética e imagen. Crear el estilo propio de cada hombre es nuestro desafío”, así lo afirma Miguel Angel Guillamón, CEO de la marca.

La línea de Sir Fausto es bastante amplia. Cuentan con 23 productos cosméticos de origen vegetal y natural para las características específicas del hombre. Además, su portafolio incluye accesorios como cinturones, bolsos, chaquetas y zapatos. Una oferta completa que termina con la experiencia única de cuidado y relajación que empoderan el estilo propio de cada usuario. Entre ellos:

Shampoo para cabello (caída, caspa, graso)

Tónico para cabello (caída, caspa, graso)

Shampoo para barba

After Shave

Crema de barbear

Óleo esencial y fortalecedor para barba

Tónico fortalecedor para barba

Old Wax suave y fuerte

Pomada brillante y opaca para barba

“Old Culture es volver a las tradiciones donde el legado heredado por Sir Fausto inspiró a basarnos en los orígenes de las viejas costumbres. Esa enseñanza, conocimiento y respeto influenció a seleccionar cuidadosamente cada activo natural que conforman los productos de la línea Sir Fausto Barber Shop”.

La filosofía de Sir Fausto está presente desde el diseño y la estética de cada uno de sus productos, los cuales son personalizados a través del trazo a mano alzada con dibujos únicos y exclusivos que reflejan la particularidad y esencia del movimiento.

Ya en Guatemala

Jorge Sisniega Otero, represente exclusivo de la marca que llega a partir de hoy para satisfacer las necesidades de los guatemaltecos, afirma que “los productos están disponibles en las mejores barberías y salones de belleza del país. Para más información de los puntos de venta puedes consultar el sitio www.sifausto.com.gt”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe