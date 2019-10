Sencillos consejos para mantener unas cejas impecables

Las cejas enmarcan la mirada en armonía con el resto de los rasgos de nuestro rostro, llevarlas de la manera correcta puede marcar la diferencia. ¿Cómo conseguirlo? Sigue cuatro sencillos consejos que te ayudaran a llevar unas cejas perfectas.

Armonía. Según expertos las cejas deberían parecer siempre hermanas, pero no gemelas, y nunca primas lejanas.

Proporción. Para saber si están proporcionadas con el resto del rostro, basta con que tomes un lápiz y midas: el nacimiento de la ceja debe estar a la misma altura que la aleta de la nariz, el punto más alto de la ceja esté alineado con el centro del ojo y la aleta de la nariz, y que el final de la ceja se alinee con la aleta de la nariz y el ángulo externo del ojo.

El maquillaje. No utilices lápiz negro para maquillar tus cejas, o endurecerás tus rasgos más de lo necesario. Antes de maquillarlas, péinalas primero hacia abajo y sigue con el lápiz o con un pincel plano y sombras la línea superior de la ceja. Una vez que has marcado la forma, vuelve a peinar la ceja en el sentido natural del vello.

Combinen con el color de tu cabello. Si llevas el cabello teñido, no te olvides de prestarle la debida atención al color de tus cejas. El color no tiene que ser el mismo que el de tu cabello, si llevas un tinte rubio procura que el color de tus cejas sea al menos dos tonos más oscuros, y utiliza algún otro tono neutro que no delate demasiado el contraste de color.

Fuente. vidasana.sv