Segundo crucero más grande del mundo llega a Roatán

Honduras. La Isla de Roatán se ha posicionado en la preferencia de las compañías de cruceros, es por esto que continúa la llegada de los cruceros más grandes del mundo, como es el caso del Harmony of The Seas (armonía de los mares) de la línea de cruceros Royal Caribbean, el segundo crucero más grande del mundo que llego a la isla.

La imaginación hecha barco como han llamado al Harmony of the Seas, atracó en el Puerto de Cruceros de Roatán, fue recibida por el Ministro de Turismo Emilio Silvestri, representantes de la municipalidad de Roatán, Cámara de Comercio de Islas de la Bahía, representantes de la agencia naviera AnaCaribe, además del cuadro de danzas garífunas que amenizaba con sus bailes y su música.

“Cada vez nos sentimos más contentos y satisfechos por recibir a estas enormes embarcaciones que traen miles de cruceristas, lo que demuestra la gran preferencia que tiene Roatán dentro de las compañías de cruceros” comento Emilio Silvestri, Ministro de Turismo.

El enorme crucero tiene capacidad para albergar 6,780 pasajeros más 2,100 tripulantes internacionales, es una maravilla de la ingeniería y la imaginación hecha barco: el Symphony of the Seas, el último barco de la flota de Royal Caribbean que cuenta con todas las características clásicas de la Clase Oasis y las innovadoras incorporaciones nunca antes vistas en alta mar.

Cuenta con el tobogán acuático más alto de América del Norte, un globo de helio que alcanza una altura de 140 metros, el bar de agua dulce más grande de las Bahamas, es el primer barco en ofrecer el musical de Broadway Grease, también los pasajeros pueden probar el sabor de Bora Bora en tu propia cabaña sobre el agua, entre otras atracciones.

El director del Puerto Kester Boden expreso: “Estamos muy orgullosos de que esté llegando al Puerto de Cruceros de Roatán, la comunidad puede esperar más derrame económico ahora que la isla está recibiendo su tercera embarcación Oasis Class” añadió.

En noviembre pasado el Puerto de Roatán recibió al Symphony of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, y anterior a ese atraco el Allure of The Seas, el tercero más grande del mundo comprobando los altos índices de satisfacción que reportan los cruceristas que tienen la oportunidad de conocer todos los atractivos naturales y gastronómicos que posee Roatán.

El Turismo es una prioridad para el Gobierno del Presidente Hernández, por ser considerado uno de los pilares de desarrollo económico del país.

