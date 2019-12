Sector Servicios de AGEXPORT replantea 7 subsectores de exportación con valor agregado

Guatemala. El Sector de Servicios destaca por tener como valor agregado y diferenciado dos aspectos relevantes, el Servicio al cliente (atención personalizada) y la Calidad de los servicios que prestan. Además, Guatemala es uno de los mayores empleadores en comparación a otras industrias ya que cuenta con 489,534 empleos directos.

AGEXPORT en la constante búsqueda de impulsar los sectores de exportación, realizó en 2019 el replanteamiento del sector de servicios porque tiene el potencial de convertirse en una gran industria generadora de nuevas plazas de empleo formales, a través de promover la internacionalización de las empresas guatemaltecas exportadoras de servicios. De seis subsectores que eran hoy se están organizando en 7: 1. Transporte y Logística, 2. KPO (Knowledge Process Outsourcing; 3. ITO (Información Technology Outsourcing); 4. Comisión Economía Naranja; 5. Comisión de Laboratorios; 6. Comisión de Turismo de Salud y Bienestar y 7. Comisión de Turismo Sostenible. Detalló la Gerente del Sector de Servicios de AGEXPORT, Aída Fernández.

Los ejes macros en los cuales se va a basar el replanteamiento del Sector Servicios son: impulso a iniciativas, políticas públicas y representatividad del sector. Todo con miras a fortalecer el ecosistema y así tener un buen desempeño en la cadena de servicios a través de la gestión de un marco legal favorable, facilitación de negocios que va alineado de un plan eventos de promoción de la oferta exportable claves, y el desarrollo empresarial para la mejora de la competitividad de las empresas del sector y fomentar la innovación. Para materializar estos ejes, se está trabajando, de la mano de expertos nacionales e internacionales, un plan que se ajuste a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas guatemaltecos que prestan servicios con valor agregado en los negocios.

Guatemala cuenta ya con una estructura de prestación de servicios que ha logrado colocarse en muchos espacios a nivel internacional. En este sentido, la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT desarrolló por primera vez una metodología para lograr las estadísticas de exportación, resaltado que en 2018 el Sector Servicios registró en exportaciones más de US$ 3 mil 824 millones desglosados en Turismo Sostenible US$ 1,475 millones, ITO US$ 169 millones, Laboratorios US$ 17.2 millones, Turismo de Salud y Bienestar US$ 74 millones, Transporte y Logística y KPO US$ 2,072 millones, y Economía Naranja US$ 17.15 millones. Reveló Fernández.

De acuerdo con Fernandez, La metodología para obtener las cifras de exportación se basó en 6 pasos: 1. identificación y clasificación de actividades económicas en la base de datos de la SAT, 2. proyección de la producción de las matrices insumo producto de las actividades que poseen una, 3. desglose de consumo intermedio y costos por industria 4. Ajuste de facturación según subclasificación BANGUAT, 5. Clasificación de exportaciones según Balanza de pagos 6. Estimación del salario promedio por industria, así como del monto destinado a salarios e ingresos mixtos del valor agregado.

De esa cuenta, en el marco del relanzamiento del sector que será este miércoles 04 de diciembre de 2019, se realizará el evento “Build The Future Gt” : Servicios de exportación con valor agregado el cual cuenta con el apoyo del Proyecto Mipymes y Cooperativas + Competitivas (MCC+), financiado por la Unión Europea.

Durante esta actividad se dará a conocer el futuro de los negocios del sector de servicios de exportación y el potencial que tiene Guatemala, las estadísticas preliminares de exportación de servicios 2019 así como un Foro sobre Experiencias internacionales en el desarrollo del sector servicios de exportación, con la participación de: David Abraham Edery Muñoz Director de Exportaciones de Servicios de Promperú, Erick Ulate, Sub Director de Exportaciones PROCOMER, Marco Andrés Antil, Fundador Xumak,; Devadit Barahona, CEO de AidsLive y la Presentación sobre tendencias del sector servicios a cargo de Javier Peña, Secretario de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES).

Actualmente, existe una creciente demanda de servicios, y nuestro país tiene las características socioculturales apropiadas para ofrecer importantes ventajas estratégicas que a los socios comerciales les puede interesar. Para ello es necesario que en los próximos cuatro años las nuevas autoridades gubernamentales promuevan acciones de inversión y competitividad y así se pueda captar el potencial exportador para crear oportunidades de desarrollo a través del talento guatemalteco. Puntualizó Fernández.

Ventajas de los 7 subsectores de exportación de servicios con valor agregado:

