Sector agrícola exportador hace un llamado a candidatos a la presidencia para que incluyan acciones priorizadas para su competitividad

La División Agrícola de AGEXPORT llama a los candidatos a la presidencia de la República para que incluyan en su Plan de Gobierno acciones priorizadas y urgentes para que el sector agrícola exportador no pierda su competitividad y no se afecten los más de 2.3 millones de empleos a nivel nacional esto derivado a que el sector afronta desafíos como: el alto costo de la cadena logística, precios bajos en los commodities, falta de certeza jurídica, asistencia técnica en el campo, entre otros.

Guatemala. En más de 30 años el sector agrícola exportador se ha destacado por ser uno de los sectores generadores de desarrollo en el área rural derivado a que el 67% de los productos no tradicionales con calidad e inocuidad han empleado a 2.3 millones agricultores en todo el país, sin embargo, esta cifra de empleos está en riesgo de reducirse debido a la falta de políticas de promoción y mejoramiento de la infraestructura país.

Guatemala ha posicionado muy bien la agricultura sofisticada con vegetales, flores, frutas, plantas ornamentales, especies, productos orgánicos en el mercado mundial, sin embargo estamos en un período de estancamiento para el Sector Agrícola ante grandes desafíos a nivel nacional, es urgente que el agro evolucione y registre un crecimiento sostenido, lastimosamente no contamos con las condiciones para ser más competitivos en la región. Estamos perdiendo competitividad ya que los inversionistas al no contar con condiciones adecuadas para invertir en Guatemala prefieren irse a otros países, además, el bajo precio de los commodities para la oferta agrícola tradicional y la sobrevaluación de la moneda, ha reducido el monto exportado. Por ello que ante las puertas de las Elecciones Generales 2019 solicitamos a los candidatos a la Presidencia de la República que puedan incluir en su Plan de gobierno acciones inmediatas para retomar la competitividad del sector agrícola y así no poner en riesgo la cantidad de empleos en el área rural. Indicó el Gerente de la División Agrícola de AGEXPORT, Carlos Salazar.

A pesar, que Guatemala tiene una diversidad de microclimas que permiten que se pueda exportar una amplia gama de productos agrícolas, el alto costo en la cadena logística afecta a este sector para que puedan impactar en nuevos nichos de mercado, así como el acceso a financiamiento necesario para productores guatemaltecos, miembros de cooperativas, fincas, agro servicios, empresas de alimentos, entre otros para facilitar la incorporación de sus productos innovadores a los mercados internacionales.

El sector agrícola de AGEXPORT se ha destacado por impulsar la transformación de los procesos productivos y exportar productos con valor agregado y listos para el consumo para sus principales socios comerciales: Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Asia, de esa cuenta, estimamos un cierre en exportaciones en 2018 de productos agrícolas no tradicionales de US$ 1,128 millones, sin embargo, para el próximo año esta cifra estará en riesgo de registrar un decrecimiento ya que prevemos escenarios negativos de no actuar a través de alianzas públicas y privadas donde no se pueda incorporar tecnología como el sistema de riego por goteo lo cual son importantes para el desarrollo de la industria agrícola, además de aplicar nuevos procesos y conocimientos para ampliar la producción de cultivos en zonas específicas del área rural. Resaltó Salazar.

El sector busca fortalecer su presencia en el área rural de Guatemala y capacitar e instruir a la mayor cantidad de agricultores posible, potenciales productores e inversionistas nacionales y extranjeros.

Un claro ejemplo de la incidencia en la generación de divisas que tiene el sector agrícola a nivel nacional es la exportación de cardamomo ya que Guatemala es el principal productor mundial de este producto agrícola también es el número uno de exportación mueve casi el 1% del Producto Interno Bruto del país ya que en 2017 se exportaron US$ 367 millones lo que ha permitido dinamizar la economía de aquellos municipios en Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Quiché que dependen en un 70% de la producción de este grano aromático involucrando a más de 300 mil pequeños agricultores en toda la cadena productiva. Resaltó Salazar.

A decir de Salazar, este producto tiene como mercados de destino Medio Oriente, Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica, lo cual hace que se tenga un impacto socioeconómico fuerte, que comienza desde el pequeño productor para quien representa el 100% de sus ingresos anuales y cuya economía depende de la producción.

En relación a la oferta agrícola, el 85% de la arveja, ejote, minivegetales se cultiva en Chimaltenango, Sololá y Sacatepéquez y el 15% se produce en El Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Huehuetenango lo cual genera empleabilidad en 60 mil agricultores y 3 millones de jornales anuales en más de 200 comunidades, en este sentido es urgente que el sector agrícola de Guatemala se transforma y la División Agrícola de AGEXPORT está reanudando sus esfuerzos y estrategia para brindar nuevos servicios a las empresas productoras agrícolas y exportadoras, así como los integrantes de la cadena de exportación de frutas, vegetales y especias, orientado al mercado internacional y generando ganancias en el área rural además que Guatemala sea un país exportador. Puntualizó el Gerente de la División Agrícola de AGEXPORT.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe