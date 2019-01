Sebastian Yatra & Reik unen sus voces en “Un Año”

Los cantantes SEBASTIAN YATRA y REIK han tenido a sus fans muy pendientes de lo que es su nuevo sencillo juntos y hoy esa espera finaliza con el estreno del tema que lleva por título “UN AÑO” .

Encendieron las redes cuando comentaron esto en días pasados :

Muy pronto podremos compartir con ustedes ‘Un año’ al lado de mis hermanos de Reik”, escribió el cantante colombiano en su cuenta oficial de Instagram al compartir una imagen de lo que será la portada de esta canción.

Este es un nuevo tema de Sebastian Yatra , una balada romántica producida por Cali y el Dandee, Andrés Torres .

El video oficial de ‘Un año’, dirigido por Nuno Gómez, fue grabado en un bosque de árboles altos y un hermoso lago, donde, sentados a la orilla del lago con guitarra en mano y melodiosas voces nos cantan :

Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver

pero el amor es mas fuerte

puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber donde estés

pero el amor es más fuerte

Oh, oh, oh, oh, oh

Te esperaré porque el amor es más fuerte…….

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe