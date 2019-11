Samsung lanza edición especial de Galaxy Note10 con Star War

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció una edición especial de su Galaxy Note10+, a pocas semanas del esperado estreno del último capítulo de la saga, Star Wars: The Rise of Skywalker, el próximo 20 de diciembre.

Para conmemorar este evento, Samsung lanzará una edición especial de su último Smartphone de alta gama, el Galaxy Note10+, con elementos de diseño inspirados en Star Wars, que incluirá un estuche especialmente diseñado, una insignia de metal como objeto de colección, un S Pen y un set de Galaxy Buds. El paquete también viene con contenido exclusivo de Star Wars, que incluye fondos de pantalla, animaciones, íconos y sonidos para que los fanáticos disfruten.

El Galaxy Note10 + Star Wars ™ Special Edition estará disponible, a partir del próximo 10 de diciembre, sólo en los siguientes mercados: Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Corea, Noruega, Rusia, España, Suecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Como Lucasfilm anunció a principios de octubre, Samsung ha unido fuerzas con Star Wars para involucrar a sus usuarios apasionados con sus mejores dispositivos y la marca Galaxy de una manera nueva y emocionante. El dispositivo de edición especial se suma a la colaboración entre Samsung y Lucasfilm, que incluye la película de campaña recientemente lanzada, que celebra el estreno en los cines de Star Wars: The Rise of Skywalker.

