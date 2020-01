Samsung Electronics presenta sus TV QLED 8K 2020 en CES

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó su línea de QLED 8K de próxima generación en CES 2020 en Las Vegas, ofreciendo una visión del futuro de la tecnología de pantallas. Los dispositivos de la línea combinan innovaciones de vanguardia que ofrecen una experiencia de visualización más inmersiva, con recursos conectados que hacen que los estilos de vida del consumidor estén más integrados para ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar.

La línea de QLED 8K 2020 ofrece a los consumidores una experiencia de visualización sin precedentes y una integración inigualada en el hogar inteligente. Aprovecha el poder de la tecnología de inteligencia artificial (IA) mejorada para optimizar el audio, el video y las capacidades inteligentes. Además, ofrece una gama de funciones inteligentes desarrolladas por Tizen, lo que hace que sea más fácil que nunca para los consumidores usar comandos de voz y acceder a nuevas funciones, como Tap View, Digital Butler y Samsung Health.

La máxima expresión de estas innovaciones diferentes es el nuevo y emblemático televisor Q950TS QLED 8K, el primer televisor de la industria en ofrecer audio con sonido envolvente, resolución realista de 8K y un factor de forma impresionante y ultradelgado.

«La resolución 8K tiene el potencial de transformar nuestra industria. Las pantallas de más de 75″ son el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, y es en ese segmento donde la resolución 8K es más significativa», dijo Joe Stinziano, director de negocios de Electrónica de Consumo de Samsung Electronics America. «Nuestra línea 8K 2020 demuestra el poder de este potencial. Sus capacidades inmersivas sin precedentes y sus características inteligentes inigualadas permiten a los consumidores disfrutar sus pasiones de manera más simple y completa que nunca».

Reinventando el diseño de la TV

El televisor Q950 prácticamente elimina el marco alrededor de la pantalla para crear una relación pantalla-cuerpo de casi un 99 por ciento, la mayor del mercado. Al mirar desde aproximadamente 3 a 4,5 m de distancia, los consumidores experimentan un sorprendente efecto Infinity Screen donde el marco parece desaparecer. El resultado es una experiencia de visualización aún más inmersiva que elimina los límites entre el televisor y su entorno.

Además, el Q950 tiene solo 15 milímetros de grosor en toda la pantalla. En combinación con un panel negro completamente plano, el Q950 puede quedar al ras de la pared o crear una silueta llamativa cuando se coloca en un soporte.

Redefiniendo la calidad de imagen

La línea QLED 8K 2020 refleja el compromiso de Samsung de liderar la industria en la implementación, adopción y reproducción de resoluciones 8K. Todos los modelos de la línea cumplirán con los requisitos de las especificaciones de prueba certificadas de la 8K Association, así como con la definición de pantalla Ultra HD 8K de la Consumer Technology Association (CTA).

Al mismo tiempo, la línea QLED 8K es una de las primeras en la industria que admite la reproducción de contenido 8K nativo. En 2020, los consumidores podrán disfrutar y reproducir streaming de videos de códec AV1 filmados en 8K en televisores QLED 8K. Todos los televisores Samsung de la línea 8K 2020 se enviarán con esta capacidad incorporada. Y Samsung está trabajando con socios como YouTube para crear vías para realizar streaming de contenido 8K nativo.

Además de desarrollar el ecosistema de 8K en toda la industria, la línea QLED 8K ayuda a los consumidores a experimentar el poder de la resolución 8K incluso cuando están viendo contenido de menor resolución. Basado en la potente tecnología de semiconductores de Samsung, el procesador Quantum 8K de próxima generación del Q950 presenta capacidades mejoradas de upscaling mediante IA, que utilizan aprendizaje automático para analizar e identificar las características de los píxeles individuales. A continuación, se restauran los diferentes elementos de la imagen para crear una imagen 8K impecable, independientemente de la fuente del contenido.

El Q950 también aprovecha el poder de la inteligencia artificial para garantizar que nada distraiga a los espectadores de su contenido. Si bien los sensores de TV tradicionales solo pueden ajustar el brillo de la pantalla en función de la luz ambiental dentro de la habitación, Adaptive Picture realiza la distribución de la luz dentro de cada escena en particular, asegurando que el televisor pueda ofrecer una imagen clara en habitaciones luminosas mientras al mismo tiempo mantiene el contraste.

Otro problema común para los consumidores que utilizan streaming de contenido es la velocidad de su conexión a Internet. AI ScaleNet garantiza una conexión de streaming fluida al optimizar el ancho de banda de red disponible. Comprime el contenido cuando sale del proveedor de contenido y luego lo restaura después de que llega al televisor para reducir efectivamente la mitad del ancho de banda necesario para que los consumidores utilicen streaming de contenido. Samsung Electronics continúa trabajando con Amazon en esta función, utilizando AI ScaleNet de definición estándar a 4K en Prime Video.

Rendimiento de sonido vigoroso

Dado que el audio es tan importante como el video cuando se trata de una experiencia de streaming envolvente, el Q950 ofrece uno de los mejores audios de TV del mercado. Cuenta con altavoces en cada uno de los lados de la pantalla, además de subwoofers en la parte posterior. Cuando se combina con Object Tracking Sound+, que utiliza un software basado en IA para hacer coincidir el movimiento del sonido con el movimiento de los objetos en la pantalla, el Q950 puede ofrecer un sonido envolvente de 5.1 canales nítido y claro.

El Q950 también puede ajustar el volumen del diálogo en respuesta a sonidos comunes, como una licuadora o una aspiradora. Active Voice Amplifier (AVA) ayuda al 40% de los consumidores estadounidenses, que dicen que estos sonidos tienden a distraerlos mientras miran televisión, al detectar estos ruidos y mejorar automáticamente la claridad de la voz.

Finalmente, el Q950 tiene la capacidad única de usar sus altavoces incorporados como un canal de audio adicional cuando está conectado a una barra de sonido de la Serie Q 2020, como la Q800, galardonada con el Premio a la Mejor Innovación de CES 2020. Q-Symphony combina el audio de ambos dispositivos para crear un paisaje sonoro dinámico y multidimensional.

Reinventando la experiencia visual

Los consumidores de hoy tienen acceso y están consumiendo más contenido de streaming que nunca. Es por eso que la línea de TV QLED 8K 2020 ofrece características únicas que ayudan a los consumidores a disfrutar mejor su contenido e interactuar con sus diferentes dispositivos.

En 2020, Bixby, el asistente de inteligencia artificial de Samsung, se está volviendo aún más inteligente. Los consumidores pueden usar su televisor para cambiar la atmósfera de una habitación. Por ejemplo, si le dicen a Bixby que cree una atmósfera tranquila, el televisor mostrará un fondo relajante en la pantalla. Además, Samsung ofrecerá múltiples opciones de asistente de voz para proporcionar a los consumidores una opción al integrar Amazon Alexa y el Asistente de Google en la línea QLED 8K 2020 de Samsung. Ahora, los usuarios disfrutarán de un acceso más fácil al contenido que aman, con capacidades ampliadas de control de la TV y el hogar inteligente.

El televisor Q950 presenta una Universal Guide nueva y mejorada que utiliza algoritmos basados en IA para analizar el tipo de contenido que ven los consumidores, así como los servicios y canales de televisión que tienden a usar, para ofrecer recomendaciones personalizadas de manera exclusiva para sus hábitos y gustos específicos.

A través de Samsung TV Plus, el servicio gratuito de video para smart TV de Samsung, los consumidores pueden acceder fácilmente a nuevo contenido, incluso sin tener televisión por cable. Con solo una conexión a Internet, los consumidores pueden acceder instantáneamente a noticias, deportes, entretenimiento y más, con nuevas opciones que se agregan todo el tiempo. Actualmente hay casi 100 canales en Samsung TV Plus, incluidos CBSN (canal de noticias digitales en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana de CBS), Yahoo Finance, Lively Place (de A&E Networks), Bon Appétit, VEVO, Outside TV+ y mucho más.

Reimaginando la vida conectada

La línea de QLED 8K 2020 responde a las formas cambiantes en que los consumidores usan las pantallas hoy en día a través de nuevas características innovadoras que se integran en los estilos de vida modernos.

Como cuatro de cada cinco personas no hacen suficiente ejercicio de forma regular, Samsung desarrolló una solución de acondicionamiento físico y bienestar diseñada para adaptarse a las vidas activas de los consumidores. El Q950 puede servir como un centro de actividad física y conciencia plena en el hogar a través del lanzamiento de Samsung Health on TV. Con Samsung Health en el Q950, los consumidores podrán ver sus actividades, realizar un seguimiento de su progreso y definir objetivos de acondicionamiento físico compartidos con toda la familia. Además, tendrán acceso a contenido gratuito y exclusivo de socios líderes, entre los que se incluyen Calm, FitPlan, Jillian Michaels, Echelon, Obe Fitness, Barre 3 y más.

Además, cada vez más consumidores utilizan sus dispositivos móviles mientras ven contenido en sus televisores, aunque puede ser difícil ver que todo sucede en ambos dispositivos. Multi-View asegura que estos consumidores no se pierdan nada en ninguna de las pantallas al proyectar la pantalla del dispositivo móvil del consumidor en el televisor, junto con una ventana separada para su contenido de TV. Con 14 diseños diferentes, los usuarios pueden personalizar su experiencia de visualización, desde disposición lado a lado hasta visualización de imagen en imagen, además de otras diversas opciones.

Para crear una experiencia aún más optimizada para los consumidores, el Q950 también ofrece nuevas formas de replicar su dispositivo móvil y controlar sus dispositivos domésticos. Tap View permite a los consumidores reproducir las pantallas de su teléfono en el televisor con solo hacer que ambos dispositivos se toquen. Y con Digital Butler, el consumidor puede controlar más dispositivos que nunca utilizando tecnología infrarroja para detectar y controlar dispositivos que no son de IoT dentro del hogar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe