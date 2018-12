Samsung Electronics anuncia nuevas alianzas para The Frame

The Frame 2018 de Samsung trae a los consumidores nuevas obras maestras de las Galerías Uffizi, el Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa y el Museo Van Gogh

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció su alianza con tres destacados museos y galerías de arte mundiales: las Galerías Uffizi (Italia), el Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa y el Museo Van Gogh (Países Bajos). El objetivo es llevar las obras maestras de renombre mundial directamente a los hogares de los consumidores a través del TV ´The Frame´ de Samsung. A través de estas alianzas y concesiones de las galerías de arte y museos, Samsung pretende expandir el liderazgo global de su plataforma de arte, Art Store, y seguir transformando la forma en que los consumidores disfrutan de su TV.

Art Store, que ya cuenta con más de 1000 obras de arte y fotografía excepcionales, albergará ahora 62 nuevas obras gracias a estas colaboraciones. Con las últimas incorporaciones, Art Store mantiene su crecimiento como la plataforma de contenido de arte más grande y especialmente seleccionada del mundo.

“The Frame ha obtenido popularidad mundial y estamos encantados de seguir brindando a los consumidores nuevas obras de arte que pueden disfrutar desde la comodidad de sus hogares”, comentó Seline Han, Vicepresidenta de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Nos esforzamos por redefinir la forma en que un producto puede brindar valor a los estilos de vida únicos de los consumidores, y creemos que The Frame hace precisamente eso. Nuestras últimas alianzas y concesiones permitirán a los usuarios acceder a obras maestras aún más excepcionales para mejorar la decoración de su hogar”.

Ubicada en el Centro Histórico de Florencia en Toscana, Italia, las prestigiosas Galerías Uffizi son uno de los museos más importantes del mundo y muestran la mejor colección de obras del Renacimiento. A través de esta concesión, los consumidores podrán disfrutar de las obras de Botticelli, Leonardo da Vinci, Eugène Delacroix, Piero della Francesca, Lorenzo Monaco, Rosso Fiorentino y muchos más. Entre las obras notables se incluyen “La alegoría de la primavera” de Botticelli, “El nacimiento de Venus” y “La anunciación” de Da Vinci.

El Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa, también conocido como Te Papa que significa “nuestro lugar”, funciona como museo nacional y galería de arte de Nueva Zelanda. Las obras de Anthony Copley Fielding, Frank Edward Clarke, Johannes Keulemans muestran hermosas imágenes y bocetos del mundo natural como “Sunset, Hastings”, “Hypoplectrodes semicinctum 1876” y “Three Huia”.

El Museo Van Gogh, dedicado a las obras de Vincent van Gogh, promociona la mayor colección de pinturas y dibujos del artista en el mundo. Los usuarios de Art Store podrán acceder a obras como “La Casa Amarilla”, “La habitación”, “Los Girasoles” y muchas más del maestro holandés.

The Frame ofrece formas innovadoras para que los consumidores clasifiquen y muestren sus obras de arte, que ahora se pueden ordenar por colores y composición, entre otras posibilidades. Con preferencias artísticas personalizadas, The Frame también puede ayudar a los usuarios con una serie de consejos para descubrir a nuevos artistas. Además, los usuarios pueden crear galerías de arte y presentaciones de diapositivas personalizadas y reproducirlas durante todo el día en su TV tal y como sucede con una lista de reproducción de música, en intervalos de 10 minutos a una semana entera.

Para hacer que el arte se vea aún más realista, los sensores de brillo ajustan los niveles de brillo según la luz ambiental de la habitación durante todo el día. Además, los sensores de movimiento permiten que el TV se apague y ahorre energía cuando no hay nadie en la habitación.

Diseñado para combinar con la estética de varias decoraciones para el hogar, The Frame también puede montarse en la pared con el soporte No Gap o presentarse con un estilo artístico en muchas bases elegantes para TV. Con el fin de satisfacer las diversas necesidades de los clientes, hay biseles personalizados que se pueden colocar fácilmente en The Frame y se ofrecen en cuatro colores: blanco, negro, madera beige y nogal. The Frame también cuenta con One Invisible Connection de Samsung, un cable único y casi invisible que suministra energía y datos de A/V para que los consumidores puedan eliminar todo el desorden alrededor del televisor.

The Frame está disponible en una variedad de tamaños, de 43 a 65 pulgadas. Para obtener más información sobre estas alianzas y sobre The Frame, visite http://www.samsung.com.

