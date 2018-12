Rollo de verduras con salsa picante

Ingredientes

1 paquete de masa de hojaldre rectangular

3 huevos

500 gr. de espinaca

300 gr. apionabo

200 gr. de papas

200 gr. brócoli

3 zanahorias

1 cebolla

1 diente de ajo

Aceite de oliva v. e.

Para la salsa:

400 gr. tomates pelados

10 aceitunas verdes

2 chalotes

2 chiles picantes

1 diente de ajo

1 cdta. de azúcar

150 ml vino blanco

2 cdas. de aceite de oliva v. e.

Sal

Pimienta

Cómo hacer Rollo de verduras con salsa picante

Poner 2 huevos en una olla con agua fría, hervir y continuar cocinando durante 10 minutos. Escurrir y dejar enfriar.

Triturar el ajo y dorar en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite, luego agregar las espinacas, no demasiado escurridas por el agua de lavado, salar ligeramente y dejarlas saltear durante 5-10 minutos; Cuando estén cocidas, retirar el ajo.

Separar el brócoli en floretes. Pelar las patatas y raspar el apio y las zanahorias, cortar las 3 verduras en trozos grandes y regulares, luego cocinarlas al vapor durante 10 minutos junto con los floretes.

Cortar la cebolla en 6-8 gajos y dorar en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite durante 5 minutos. Agregar los brócoli, zanahorias, apio y patatas, añadir sal y dorar a fuego medio durante unos 10 minutos, revolviendo ocasionalmente con gran delicadeza. Retirar del fuego y dejar enfriar completamente.

Extender el rollo de hojaldre sobre papel de hornear y esperar 5 minutos. Luego, distribuir las verduras cocidas y los huevos duros cortados en 4 rebanadas, dejando libre un borde de 2-3 cm en uno de los lados principales y en ambos lados más pequeños. Batir el tercer huevo y con este pincelar los 3 márgenes libres, luego enrrollar lentamente la masa hacia el borde libre del lado largo, ejerciendo una ligera presión para que no queden espacios vacíos en el interior. Asegurarse también de que el relleno no salga del rollo. Sellar presionando en los márgenes libres, pincelar la superficie con huevo batido y hornear a 180 ° C durante 25-30 minutos.

Para la salsa, colocar los chalotes cortados en trozos grandes y el diente de ajo libre del germen en una sartén, a dorar lentamente con 2 cucharadas de aceite. Añadir el vino y, tan pronto como se haya evaporado, agregar los tomates pelados, bien drenados y triturados con un tenedor, los pimientos y las aceitunas picadas. Dejar que la salsa se espese sobre una llama suave durante 15 minutos, revolviendo con frecuencia, luego agregar el azúcar, el vinagre, una pizca de sal y retirar del fuego después de unos segundos. Dejar enfriar y luego procesarlo, obteniendo una crema.

Servir el rollo frío o a temperatura ambiente, junto con la salsa caliente o fría, como se prefiera. Se lo puede cortar en la mesa o servirlo en rebanadas.

Fuente: Dietas.net