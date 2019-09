RIU Hotels se alía con la ONG Hands for Hunger en Bahamas

España. RIU Hotels & Resorts se ha aliado con la organización no gubernamental, Hands for Hunger, en un plan de ayuda para los miles de personas que han sido realojadas en la capital, Nassau, tras el paso del huracán Dorian. La isla de New Providence, donde se encuentran Nassau y el Riu Palace Paradise Island, ha sido la menos afectada por la devastadora tormenta y gracias a ello, sus infraestructuras y hoteles se encuentran plenamente operativos y en disposición de prestar la ayuda de emergencia necesaria. Por ello, junto a Hands for Hunger, RIU colaborará durante ocho meses en la compra de víveres y bienes de primera necesidad, costeará las operaciones y transporte de estos alimentos en todos los refugios habilitados, y se encargará del mantenimiento de los voluntarios.

Entre los productos de primera necesidad que serán repartidos por Hands for Hunger gracias a la aportación de RIU Hotels, se encuentran los artículos para bebés, miles de botellas de agua, alimentos en conserva no perecederos y energéticos como cereales, arroz, pasta, leche en polvo, así como todos aquellos productos secos que puedan ser conservados y cocinados con facilidad por los damnificados.

La isla de New Providence, donde se encuentra el Riu Palace Paradise Island, no ha sido afectada por el huracán y todo el equipo en el destino está más que preparado para recibir a todos sus clientes de nuevo. El turismo es el motor principal de la economía de Bahamas, por lo que su reactivación es clave para la recuperación del país.

Hands For Hunger es una organización humanitaria comprometida con la eliminación del hambre y la reducción del desperdicio de alimentos mediante la creación de alianzas formadas entre todos los sectores de la comunidad de las Bahamas. Tras el paso del huracán Dorian, RIU Hotels se puso en contacto con esta ONG para ayudar en todo lo que esté en su mano para lograr el bienestar de todas aquellas personas afectadas y, sobre todo, para colaborar para que este país que ha sido su casa desde 2005, recupere la normalidad lo antes posible y se reactive su industria turística, principal actividad económica del país.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe