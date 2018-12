RIU Hotels & Resorts gana premio en los prestigiosos British Travel Awards

RIU Hotels & Resorts ha sido galardonada como Best International Upscale Hotel Brand, que premia a la mejor cadena hotelera internacional de alta gama, en los British Travel Awards. La noticia se dio a conocer en la gala celebrada el pasado miércoles 28 de noviembre en Londres, a la que asistieron más de mil profesionales de la industria de viajes, incluyendo representantes de todas las grandes agencias, turoperadores, aerolíneas y hoteleras.

Los British Travel Awards son la mayor y más influyente encuesta de opinión de los consumidores sobre el rendimiento de los proveedores de viajes de ocio y turismo. RIU recibió dos premios en la edición de 2017: Best International Upscale Hotel Brand y Best All Inclusive Hotel & Resort.

El premio fue recogido por Paul Bunce, Director de Market Development de RIU en Reino Unido, Irlanda y los países Nórdicos, quien afirmó que “Estamos encantados de ganar este premio por segundo año consecutivo, lo que creemos que refleja la lealtad continua de nuestros clientes hacia nuestra marca. También es un tributo a todo nuestro personal que trabaja arduamente durante todo el año para asegurar que nuestros huéspedes tengan unas vacaciones perfectas y estoy muy orgulloso de aceptar este premio en su nombre.”

British Travel Awards es una organización independiente, verificada por Deloitte, uno de los principales profesionales de negocios internacionales. Los British Travel Awards son el único galardón de la industria de viajes votado exclusivamente por los consumidores y los premios sirven como reconocimiento a la experiencia de viaje por parte del consumidor.

British Travel Awards es el programa de premios más grande del Reino Unido creado para recompensar a las mejores compañías en viajes. Los British Travel Awards son los más conocidos de toda la industria de viajes entre los consumidores y los profesionales del sector por categorías que abarcan todo tipo de experiencia vacacional: transporte, destino, crucero, servicio al cliente, extras vacacionales y alojamiento. El símbolo de British Travel Awards es el punto de referencia para la excelencia cuando se trata de descubrir quién es realmente el mejor en el negocio.

Los British Travel Awards se financian con las tarifas de registro y el patrocinio de los patrocinadores que han identificado el retorno de la inversión a partir de una mayor visibilidad de la marca y oportunidades de venta a medida que el público consumidor y comercial crece exponencialmente año tras año.

En la foto, de izquierda a derecha: Rob Doran, UK Sales Manager; Danielle Morrison, Riu Partner Club Manager; Paul Bunce, Head of Market Development for the UK, Ireland and Nordics; and Maria Battersby, Riu Partner Club Manager.

