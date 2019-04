Renueva tu piel por la noche con Mary Kay

Mary Kay sabe que las mujeres buscan productos que les aporten múltiples beneficios en su rutina de cuidado de la piel. Por esta razón, lanzan en Guatemala la innovación de los Papelitos Disolubles de Vitamina C TimeWise® Vitamin C Activating Squares.

Inversiones Masdel, S.A., distribuidor exclusivo de Mary Kay® en Guatemala y El Salvador, lanza la última innovación en la industria del cuidado de la piel: Los Papelitos Disolubles de Vitamina C TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM para combatir el envejecimiento.

Mary Kay® es pionero en la industria cosmética al introducir al mercado una presentación innovadora de la vitamina C con toda su potencia y que se activa al entrar en contacto con el agua. Este producto revolucionario del cuidado de la piel es tan pequeño que se puede sostener en la yema del dedo, pero es extremadamente poderoso al brindar resultados clínicamente probados en tan solo dos semanas.

La vitamina C suele deteriorarse con el tiempo y pierde sus beneficios al estar expuesta al aire, la luz o el agua. Este problema ha sido resuelto gracias a la tecnología de estos papelitos disolubles que mantienen la vitamina C pura y estable hasta que sea liberada en cada uso. Basta con activar uno de los papelitos en la palma de la mano para transformarlo en un elixir fresco y potente de vitamina C que además puede ser incrementado con el suero diario para resultados visibles más rápido y que mejoran conforme avanza el tiempo.

¡Fresca la primera vez! ¡Fresca todas las veces! Primero y en exclusiva en Mary Kay® .

Beneficios comprobados

Los Papelitos Disolubles de Vitamina C TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM de Mary Kay® ofrecen beneficios comprobados como:

Un tono de piel más uniforme

Cutis radiante

Mejoría en la apariencia de líneas finas y arrugas

Luminosidad al rostro

Promueve la producción de colágeno

Aclara la piel y aporta brillo

Repara y protege de daños por radiación ultravioleta

Cuanto más sea el tiempo de uso, mejores serán los resultados en la piel. Este producto se utiliza únicamente por la noche y se recomienda aplicarlo 3 veces por semana. No debe ser mezclado con productos de protección solar SPF o para el acné.

Modo de uso

En la noche, lávate la cara con tu limpiadora preferida. Después, despega la esquina del paquete hasta que se muestre el papelito disoluble transparente. Colócalo en la planta de la mano y añade de tres a cuatro gotas de agua y frota hasta que se disuelva. Agrega una dosis normal de tu suero Mary Kay® a la solución y mezcla hasta activarlo. Aplica en el rostro y deja que se seque completamente antes de continuar con tu régimen del cuidado de la piel. Repite esta rutina tres veces por semana.

Los Papelitos Disolubles de Vitamina C TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM se pueden adquirir por medio de una Consultora de Belleza Independiente Mary Kay® o llamando a la compañía para que refieran a una. El precio es de Q180.00.

Premios y honores

Este producto ha sido galardonado con premios y menciones a nivel internacional. Entre ellos: el premio de belleza de la revista People en Español® bajo la categoría de productos de “Nuevas texturas”. Es considerado “primero en la industria de la belleza” en utilizar tecnología avanzada para ofrecer a la piel vitamina C pura en un papelito disoluble. Además, ganador de la categoría “Lanzamiento del producto más novedoso” de la revista Essence®.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe