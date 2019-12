Regresan 32 hondureños becarios que viajaron a Colombia a capacitarse en Agro-Turismo

Honduras. Con una calurosa bienvenida fueron recibidos por el Vice-Ministro de Turismo Selvin Barralaga, junto a autoridades del Programa Presidencial Becas 2020, los treinta y dos becarios que recibieron un Diplomado en Agro-Turismo en la Fundación Panaca, ubicado en la región cafetera de Colombia.

Los 32 emprendedores arribaron al aeropuerto Internacional de Toncontin muy entusiasmados y motivados para aplicar en nuestro país las enseñanzas aprendidas en los 30 días de duración del entrenamiento.

“La experiencia supero mis expectativas, me compromete a ayudar a mi municipio, sacarlo adelante, que se enamoren de él y de nuestro país, nosotros tenemos mejores cosas que mostrar y quiero que todo el mundo lo vea así califico su experiencia María Fernanda Mondragón de Yuscaran, El Paraíso.

Por su parte Claret Soto de Valle de Ángeles, comentó: “muy contenta de haber tenido esta oportunidad, en Honduras tenemos el potencial, los recursos, el apoyo del gobierno y ahora solo depende de nosotros seguir implementando y desarrollando lo que aprendimos”.

Serán un total 110 hondureños que serán beneficiados gracias al acuerdo alcanzado el 14 de octubre de 2018 por el Presidente Juan Orlando Hernández con el presidente de Panaca y Fundapanaca, Jorge Ballén, durante una visita del mandatario hondureño a esa nación sudamericana.

Con estos 32 emprendedores del programa 20/20 se espera generar un efecto multiplicador y replicar el conocimiento recibido, al mejorar las actividades turísticas agroecológicas y poder generar más empleos en la zona, atrayendo más visitantes internos y externos.

Los candidatos fueron seleccionados y entrevistados personalmente por parte de miembros del Programa de Becas 20/20, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), para luego realizar un proceso de selección según los requisitos que el diplomado solicita.

José Miguel Munguía, de Gualaco Olancho expreso “Es algo increíble, lo que tenemos en Honduras, no tenemos nada que envidiarle a otro país, he aprendido a valor lo que tenemos fue una experiencia única, vengo preparado para aplicar lo que he aprendido para aportar un granito para mi país.

Durante los 30 días en Colombia los becarios fueron capacitados en los temas como: Casos de éxito y motivación, Gestión del patrimonio natural y cultural, Interpretación ambiental, Agroecología, Operación del turismo sostenible y Valor agregado a productos locales.

El turismo es una prioridad para el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, para lo cual se han venido creando las condiciones para impulsar el rubro con mejor infraestructura, seguridad, además de financiamiento a creación de capacidades locales y de bienestar para las comunidades.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe