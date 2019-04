Rebélate y resalta tu belleza a tu manera con amika

amika renueva completamente su portafolio de productos, desde el diseño del empaque hasta sus formulaciones, para ofrecer una línea completa que cubra todas las necesidades del cabello. Desde el lavado, tratamientos de reparación e hidratación, estilizado, herramientas térmicas y accesorios, con esta marca las mujeres podrán vivir una verdadera “rebelión del cabello”.

Hydrapro hizo oficial el relanzamiento completo de la marca amika. Su objetivo es posicionarse como una marca profesional y premium que está a la vanguardia de la moda, para salones de belleza y consumidores finales. Para lograrlo, ofrecen una línea completa que cubre todas las necesidades del cabello, y ahora, con nueva imagen y formulaciones.

Como parte del relanzamiento, la marca presentó nuevos diseños en los empaques y en el branding de cada uno de sus productos. Además, nuevas formulaciones en el portafolio ya existente, a excepción del best seller de la marca “Perk Up Dry Shampoo (shampoo en seco)”. Los productos han sido enriquecidos con obliphica, una fruta única, rica en antioxidantes, omegas 3,6,7 y 9, vitaminas C y E, aminoácidos y 190 nutrientes bioactivos. Así mismo, toda la línea de la marca ahora es libre de siliconas y sodio.

¡La rebelión de los cabellos contra la conformidad y lo mundano!

Todo lo que trae amika se resume en su nuevo concepto “Hair Rebelion” (rebelión del cabello). La marca invita a las mujeres a rebelarse contra la conformidad y lo ordinario. Es la antítesis de una típica marca de belleza, que en lugar de proporcionar una perfección inalcanzable, le da a las mujeres una forma de belleza totalmente individual, llena de alegría y diversión. Así se les empodera a que resalten su belleza a su manera.

Para quienes buscan estar siempre a la vanguardia

amika presenta la nueva línea Velveteen, que cuenta con shampoo y acondicionador que combaten la humedad durante todo el día para un cabello suave y sin frizz. Hidrata y fortalece el cabello. También nuevas herramientas con una tecnología única en el mercado:

•The immortal power-life dryer: Cuenta con un diseño ligero y silencioso y se ha comprobado que dura 10 veces más que un secadora de cabello convencional, respaldado por una garantía de 5 años. Tiene un motor con una nueva tecnología en el mercado, lo cual lo hace silencioso. Tiene un peso de aproximadamente 2lb, que hace que su uso sea fácil y cómodo.

•The confidante moisture lock styler: Es una plancha de titanio, con haz de luz infrarroja que transporta más calor al cabello llegado hasta los 450°F, esto también hace que los tratamientos profesionales penetren más fácil y funcional los tratamientos en la hebra capilar y logra cerrar perfectamente la cutícula. También controla al máximo la humedad, eliminando el frizz del cabello.

•The chameleon 5 barrel interchangeable: Son cinco barras de titanio que se enganchan fácilmente en una base para dar forma a los rizos que varían de ligero a apretado. El mejor rizador en los premios Beauty List de Nylon en 2018.

Los precios de estos productos van desde el mini de 30ml como el “Perk Up Dry Shampoo” de Q98 hasta la herramienta top “The inmortal power-life dryer” de Q4,620. Por lanzamiento de marca, se contará con descuentos del 20% en todos los productos y herramientas en salones seleccionados por temporadas establecidas. La información es publicada por medio de las redes sociales de amika y en las redes sociales y P.O.P del salón con el que se tiene la promoción.

amika: hasta la puerta de tu casa

Otra innovación que hace parte de este lanzamiento es que ahora los productos amika, los podrán recibir en la puerta de su casa u oficina en todo el país, ya que la empresa ha presentado la opción de e-commerce, lo que permite más facilidad para adquirir todos los productos, este nuevo canal de ventas está siendo inaugurado con un kit de verano a precios de promoción.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe