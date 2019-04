Real InterContinental Guatemala es premiado por su excelencia

Guatemala. Por sus altos estándares en servicio y la generación de experiencias únicas para sus huéspedes y visitantes, Real InterContinental Guatemala es reconocido un año más por su excelencia con el Quality Excellence Award, como uno de los mejores hoteles en Latinoamérica.

Este reconocimiento es otorgado por IHG (InterContinental Hotel Group) como resultado del trabajo en equipo que el hotel realiza para garantizar que se cumplan con todos los estándares establecidos por la marca.

“Queremos que nuestros huéspedes se sientan en casa y que cada persona que nos visita viva una experiencia única y diferente. Todo nuestro equipo está comprometido y trabaja constantemente para hacer de un detalle algo memorable”, comenta José Miguel Belloni, Gerente General de Real InterContinental Guatemala.

Con este premio Real InterContinental Guatemala reafirma su compromiso por la excelencia en el servicio a todos sus huéspedes y visitantes para que vivan un experiencia memorable. Como parte de su filosofía de innovación constante los Hoteles Real InterContinental en la región han desarrollado una propuesta de valor denominada The Place To Be, que los convierte en el centro de entretenimiento, gastronomía y negocios de la ciudad, a través de la apertura de restaurantes, bares y áreas sociales de conceptos innovadores y únicos en donde residentes y visitantes se reúnan y disfruten en un lugar seguro, moderno, vibrante y accesible.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe