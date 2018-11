Qatar Airways amenaza con abandonar Oneworld y crear su propia alianza

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, ha vuelto a expresar su malestar con dos aerolíneas de la alianza Oneworld, American Airlines y Qantas, y amenaza con abandonar la misma, e incluso crear la suya propia, si no cesan los ataques a la aerolínea que dirige.

Fiel a su estilo, Akbar Al Baker no dejó ayer títere con cabeza tras su paso por Madrid, para asistir a la jornada inaugural de Wings Of Change de IATA. El CEO de Qatar Airways denunció en rueda de prensa la falta de colaboración de alguna de las aerolíneas de la alianza a la que pertence, Oneworld, amenazando con abandonar la alianza y crear la suya propia con las aerolíneas en las que mantiene participación accionarial.

Qatar Airways mantiene actualmente participaciones del 21 por ciento de IAG, compuesto por British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling y Level, el grupo sudamericano Latam (10%), Cathay Pacific (10%) e Air Italy (49%). Al Baker, no obstante, explicó que: “”No puedo imponer esta opción, tenemos el potencial de formar nuestra propia alianza, especialmente con IAG, Latam, Cathay Pacific y Air Italy porque cubrimos todas las regiones del mundo”, dijo, diciendo que Pronto se anunciará una inversión en una nueva empresa, y esta nos dará más sinergias para hacer nuestra propia alianza “.

Estas declaraciones meten presión al grupo IAG, aunque Akbal Al Baker explicó que entiende la importancia de la colaboración en las rutas del Atlántico Norte entre IAG y American Airlines, que mantienen un modelo de negocio conjunto en todas las rutas desde y hacia Estados Unidos, en la que también está incluida Finnair.

El siempre explícito CEO de Qatar Airways, llegó a afirmar que incluso él no había elegido como primera opción Oneworld, que su opción en principio fue Star Allience, pero que la invitación insistente de alguna de las aerolíneas de Oneworld, incluida la propia American Airlines, le hizo decantarse por esa opción. “No veo ningún sentido en continuar siendo parte de Oneworld cuando otros socios nos ven como una amenaza. Las alianzas tienen un significado claro, basado en los acuerdos, especialmente el de códigos compartidos, no hacemos acuerdos cosméticos, sino acuerdos que satisfacen nuestros intereses y que corresponden a los objetivos establecidos por la alianza y los objetivos para a la que nos ofrecieron unirnos“, concluyó el ejecutivo qatarí.

Qatar Airways ingresó en Oneworld en el año 2013 y es la única aerolínea del Golfo que pertenece a una de las tres grandes alianzas. El primer ejecutivo de la aerolínea puso el foco especialmente en Qantas y American Airlines.

Al Baker se mostró especialmente molesto con Qantas, la aerolínea australiana de oneworld, que según sus propias palabras: “Da todo tipo de facilidades a Emirates, que no es miembro de la misma alianza, y critica constantemente a Qatar Airways por su expansión en el mercado australiano, una expansión derivada de la invitación del gobierno australiano.

Pero su enfado se extendió ayer a American Airlines, recordando que Qatar Airways tiene el 21 por ciento de la compañía. Tras lo que lanzó una diatriba en toda regla contra el lanzó una diatriba en toda regla contra Doug Parker, CEO de American Airlines: “El CEO de de American no se da cuenta de que soy el propietario del 21% de esta empresa conjunta. Es mi socio en esta empresa mixta. No debería hablar todo el tiempo de Qatar Airways porque su compañía tiene el peor desempeño de las tres grandes compañías estadounidenses y él debería hacer mejor su trabajo y servir mejor a sus accionistas”.

Ambas aerolíneas han manifestado su intención de romper cualquier tipo de acuerdo con Qatar Aieways porque la consideran una amenaza para su negocio.

El Brexit fue otro de los temas que abordó directamente Akbar Al Baker. Como hemos dicho, Qatar Airways es el primer accionista de IAG. Al Baker se mostró confiado en que el Brexit no afectará demasiado a los vuelos entre Reino Unido y Europa, y comentó que el transporte aéreo, une no separa, tras lo que aprovechó para criticar las trabas proteccionistas de los países occidentales de Europa a la expansión de las aerolíneas del Golfo, cosa que no ocurre con los países del Este. “Tenemos importantes restricciones para establecer conexiones dentro de Europa, incluso en algunas que no sirven aerolíneas europeas,cuando queremos aumentar la huella de Qatar Airways en Europa“, concluyó.

Fuente: FlyNews.