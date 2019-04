Presidente Hernández: “EE UU no ha dado ningún tipo de ayuda a Honduras y no andamos pidiendo”

Honduras. El Presidente Juan Orlando Hernández, afirmó que “insistimos en que la mejor manera de ayudarnos mutuamente es invertir en generar empleos y oportunidades aquí en Honduras, porque nadie se va a querer ir de su país”.

Lo anterior fue manifestado por Hernández en relación a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender las ayudas para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), debido al flujo ilegal migratorio hacia ese país.

Añadió que, “sobre las declaraciones que se dieron, de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen; el principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y las del presidente Donald Trump, ya mi gobierno definió una posición: que hay contradicciones entre las autoridades del gobierno de Estados Unidos”.

“Dentro de la administración del presidente Trump se han manifestado de una forma y en el Congreso de otra forma, e incluso el exembajador (en Honduras) James Nealon escribió un artículo sobre su postura respecto al tema y opina de manera diferente”, apuntó.

“Entonces hay diversidad de criterios”, recalcó Hernández, y añadió que “quiero decir que Estados Unidos no ha dado ningún tipo de ayuda al gobierno de Honduras. No nos dan nada y no andamos pidiendo nosotros”.

“Somos un país con dificultades y con problemas, pero no andamos pidiendo. Ellos (Estados Unidos) tienen un sistema de apoyo a los países; como en el caso de Honduras, lo hacen a través de diferentes agencias como AID y antinarcóticos y otras cooperaciones, pero estas ayudas no se manejan de parte del gobierno de Honduras”, remarcó Hernández.

“Con el Plan Alianza para la Prosperidad dijimos que Honduras iba a poner cuatro dólares mientras que Estados Unidos iba a poner un dólar, y en el caso de esos dineros en algunas ocasiones se ha atrasado y en otras ni ha llegado”, afirmó.

“Esa es una decisión del gobierno de Estados Unidos. No sé si la autoridad la tiene el presidente Trump o la tiene el Congreso. Ese debe de ser un debate de ellos”, indicó.

“Nosotros hemos insistido en que el país que más ha avanzado en materia de seguridad es Honduras. Hemos bajado en más de la mitad la tasa de homicidios y mejorado los niveles de seguridad, pero reconocemos que falta mucho y por eso tenemos que redoblar esfuerzos”, agregó.

Reveló que algunas agencias de Estados Unidos afirman que ya no es la inseguridad el tema número 1 de migración en Honduras, sino que es la tercera o cuarta causa.

“Lo que queremos es empleo y eso es lo que será beneficioso a los países del Triángulo Norte y también a Estados Unidos”, subrayó Hernández.

“Por eso insistimos”, señaló, “en que la mejor manera de ayudarnos mutuamente es invertir en generar empleos y oportunidades aquí en Honduras, porque nadie se va a querer ir de su país, pues podrán desarrollarse como persona y como familia”.

Informe del Departamento de Estado

El gobernante dijo que un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que, “el gobierno de Honduras se encuentra con el más alto compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada”.

“Yo reconozco esa frase y la he escuchado de manera pública de todos los altos funcionarios de Estados Unidos y de las agencias de ese país acá en Honduras”, remarcó.

El jefe de Estado subrayó el desmantelamiento de todos los carteles del narcotráfico que operaban desde hace 13 años en el país, “en el que todo el mundo sabían que existían, pero nadie hablaba de ellos, más bien volteaban a ver a otro lado o andaban revueltos allí con ellos”.

“Ahora, al desmantelarlos, obviamente que se han mutado, porque son una organización maligna, pero no hay que quitarles la vista todos los días”, acotó.

“Insisto: el problema de la inseguridad, si bien es cierto que hemos avanzado, el problema no está resuelto. La amenaza sigue y tenemos que redoblar esfuerzos hasta consolidar un sistema de seguridad para el pueblo hondureño tal como se lo merece, con una seguridad de un país de primer mudo”, apuntó.

Fuente: La Tribuna.