Presidente de Rotary International visitará Guatemala

Durante cuatro días, Mark Maloney y su esposa Gay viajarán por el país para compartir con la familia Rotaria guatemalteca, conocer proyectos que distintos clubes realizan en el territorio y fortalecer lazos interinstitucionales, que -permitirá a Rotary continuar concretando proyectos de beneficio para la población guatemalteca en las áreas de fomento de la paz, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable, salud materno-infantil, promoción de la educación y desarrollo de las economías locales

Guatemala. Del sábado 31 de agosto al martes 3 de septiembre, viajará el país Mark Maloney, Presidente de Rotary International 2019-2020, acompañado de su esposa Gay. Su visita iniciará el sábado, cuando participará en un conversatorio con socios de clubes Interact – patrocinados por Rotary International para jóvenes de 12 a 18 años de edad, para fomentar el liderazgo, el compañerismo y la buena voluntad a través del servicio a la comunidad.

El domingo visitará el departmento de Escuintla para conocer los proyectos y programas realizados para beneficiar a los damnificados por la erupción del volcán de Fuego el 3 de junio de 2018. Posteriormente, se trasladará a La Antigua Guatemala para develar una plaqueta conmemorativa en el Cerro de Casa Santo Domingo, sembrar árboles y compartir con Rotarios durante el almuerzo.

El lunes 1 de septiembre se trasladará a Sumpango, para conocer la Vaca mecánica o proyecto de producción de leche de soya, que busca disminuir la desnutrición en esa área, proyecto que se ha replicado en otras comunidades. De igual forma, observará cómo se ha ejecutado en la localidad el programa WinS (agua, saneamiento, buenos hábitos de higiene y educación en las escuelas por sus siglas en inglés), del cual Maloney es promotor y Guatemala uno de los países en donde se implementa el plan piloto.

Posteriormente, Mark Maloney y su esposa se trasladarán a la capital, para participar en el almuerzo Interpaís, en el que se darán cita rotarios de toda la nación. Luego de ello, ostentará el honor de cambiar la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura y será testigo de la renovación de convenio de cooperación con el Ministerio de Educación para apoyar el Programa WinS, cuyo objetivo es mejorar el ambiente de estudio e incrementar los niveles de asistencia de los alumnos. Para concluir la jornada, será nombrado Visitante Distinguido de la Ciudad de Guatemala por el alcalde Ricardo Quiñónez.

El martes 2 de septiembre, previo a su partida, inaugurará el décimo equipo de Rayos X digital, junto a funcionarios del Ministerio de Salud. En total se instalará un total de 29 máquinas digitales de rayos x en centros de salud de todo el territorio nacional. Esta actividad se realizará en la Dirección General del Sistema Integral de Atencón en Salud (SIAS) de la zona 1.

Un profesional con más de 39 años de vida rotaria

Mark Daniel Maloney del Club Rotario de Decatur, Alabama (EE.UU.) es presidente de Rotary International en el período 2019-2020. Es abogado de profesión y socio principal del bufete de abogados Blackburn, Maloney y Schuppert LLC, firma que se especializa en derecho impositivo, agrícola y planes de sucesión.

Cumple una activa labor en la comunidad religiosa de Decatur, donde es presidente del consejo financiero de la iglesia a la que pertenece e integra la directiva de un colegio católico de la localidad. Ha fungido, además, en calidad de presidente de la Community Foundation of Greater Decatur, Morgan County Meals on Wheels, y como director de la United Way del Condado de Morgan y de la Cámara de Comercio de Decatur-Morgan.

Rotario desde 1980, Maloney ha ocupado diversos cargos en Rotary, entre otros: director de Rotary International (RI), fiduciario y vicepresidente de La Fundación Rotaria, edecán del presidente de RI 2003-2004 Johathan Majiyagbe. Asimismo, ha participado en el Consejo de Legislación como presidente, vicepresidente, asesor legislativo e instructor. Sirvió como asesor al Comité de la Convención de Osaka de 2004 y presidió el Comité de la Convención de Sidney. Antes de ocupar el cargo de gobernador de distrito, Maloney lideró un Intercambio de Grupos de Estudio en Nigeria. Maloney sirvió, además, como vicepresidente del Comité de la Visión Futura, moderador del Instituto de capacitación sobre la Fundación, asesor nacional del Fondo Permanente de la Fundación, integrante del Comité de los Centros de Rotary pro Paz y asesor del Comité de Suministro de Agua y Saneamiento en las Escuelas.

Su esposa, Gay, es abogada en el mismo bufete. Ella es socia y expresidenta del Club Rotario de Decatur Daybreak, Alabama (EE.UU.). Tanto Mark como Gay son Socios Paul Harris, Donantes Mayores y miembros del Círculo de Testadores.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe